Sinner y Alcaraz entrenan juntos en Turín

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, dominadores del circuito de tenis y favoritos para alzar el trofeo de campeón de las Finales ATP, compartieron este viernes pista en Turín en un entrenamiento de casi dos horas de duración. La presión por la pelea en la Copa de Maestros y por acabar como número 1 del año no afecta a la sana rivalidad de los dos mejores tenistas del planeta, que programaron un entrenamiento a apenas 48 horas de comenzar la competición oficial que decidirá quién de los dos coronará el año en lo más alto del ránking.

Alcaraz depende de sí mismo para lograr el objetivo antes de poner rumbo a otra ciudad italiana, Bolonia, para disputar una Copa Davis en la que no estará Sinner. Necesita el murciano tres victorias en el torneo o llegar a la final del torneo de maestros para coronar su gran año, ganador de dos Grand Slam, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

El intercambio de golpes preparatorio para la gran semana en la que se reúnen las ocho mejores raquetas del circuito tuvo lugar en dos pistas diferentes del Inalpi Arena, centro que acoge el torneo que se celebra del 9 al 16 de noviembre.

Primero, un calentamiento en una pista secundaria; después, un partido en la principal que acabó con 6-3 para el italiano en el primer set y con victoria de Alcaraz en el 'tie-break' disputado. Un abrazo y charla amistosa pusieron fin al ejercicio que se desarrolló bajo la atenta mirada tanto de Juan Carlos Ferrero y Samuel López, preparadores de Alcaraz, como de Simone Vagnozzi, entrenador de Sinner.

Arranca el domingo

Este domingo comienza en Turín el torneo en el que Alcaraz intenta arrebatar la corona a Sinner, vigente campeón tras no ceder un solo set en la pasada edición. El murciano quedó encuadrado en el grupo Jimmy Connors como cabeza de serie del torneo junto al serbio Novak Djokovic (5), al estadounidense Taylor Fritz (4) y al australiano Alex De Miñaur (7).

Sinner, número 1 del mundo pero segundo cabeza de serie del torneo, quedó encuadrado en el grupo Bjorn Borg junto al alemán Alexander Zverev (3), al estadounidense Ben Shelton (6) y uno entre el canadiense Félix Auger-Aliassime y el italiano Lorenzo Musetti.

Falta por definir todavía el octavo participante, duda entre Auger Aliassime y Musetti. El italiano, en caso de ganar el ATP 250 de Atenas, entraría como participante principal y dejaría al canadiense como reserva. En caso de no ganar en la capital griega, sería reserva.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en el US Open / EFE

Además, Djokovic, jugador que más veces ganó este torneo, coronado 7 veces como 'Maestro', dejó en el aire su participación y aseguró que decidirá solo cuando finalice su participación en Atenas. En caso de que no participe finalmente, será el número 9 -primer reserva- el que ocupe su lugar en el sorteo, sin necesidad de repetir el procedimiento. Accederán a las semifinales los dos primeros de cada grupo. En esa ronda de semifinales ya podrían enfrentarse Sinner y Alcaraz.