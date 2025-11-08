Alcaraz apunta al trono de las Nitto ATP Finals

Carlos Alcaraz Garfia afronta uno de los mayores retos de su carrera. El tenista murciano, de 22 años, debutará este domingo en las Nitto ATP Finals de Turín enfrentándose al australiano Alex de Miñaur, a las dos de la tarde. El jugador de El Palmar llega con la ambición de conquistar su primer título en la prestigiosa Copa de Maestros y poner fin a una sequía de 26 años sin triunfos españoles en el torneo que reúne a los ocho mejores del mundo.

Carlo Alcaraz ya entrena en Turín, escenario de las Nitto ATP Finals. / ATP

El joven español comenzará la competición habiendo recuperado el número 1 del ranking ATP en vivo, situándose por delante de Jannik Sinner, actual líder del circuito con 11.500 puntos. La lucha por el trono del tenis mundial será uno de los grandes alicientes del torneo, especialmente porque Sinner defenderá 1.500 puntos tras su título de 2024, mientras que Alcaraz solo expone 200. El equilibrio entre ambos hace que cualquier resultado pueda inclinar la balanza en esta intensa batalla por el liderazgo.

Sinner, el rival a batir en Turín

El gran favorito para alzarse con el título es el italiano Jannik Sinner, que jugará en casa y en condiciones que le son ideales: pista cubierta y bajo techo. El jugador de San Cándido encadena 26 victorias consecutivas en indoor desde 2023, un registro impresionante que lo posiciona como el principal candidato a revalidar el título conseguido el pasado año.

A pesar de ello, Alcaraz se perfila como el gran aspirante a destronar al italiano. Su objetivo no solo es recuperar el número uno mundial, sino hacerlo de la mejor manera posible: ganando el trofeo el domingo 16 de noviembre. Si el español vence sus tres partidos de la fase de grupos, tendría asegurado el liderato de la ATP al cierre de la temporada, aunque el murciano quiere lograrlo sobre la pista, levantando el trofeo que se le resiste a España desde hace más de dos décadas.

La misión no será sencilla. Desde que se disputa este torneo, solo dos tenistas españoles han logrado ganarlo: Manuel Orantes en 1976 y Álex Corretja en 1998. Ninguno de los grandes nombres del tenis nacional posterior, ni siquiera Rafa Nadal, ha podido sumar su nombre al selecto palmarés de campeones de las ATP Finals.

Un reto histórico y una cuenta pendiente

El historial de la Copa de Maestros está dominado por leyendas. Novak Djokovic encabeza la lista con siete títulos en nueve finales, seguido por Roger Federer (seis), Ivan Lendl (cinco) y Pete Sampras (cinco). Por detrás figuran campeones como Bjorn Borg, Boris Becker, John McEnroe, Lleyton Hewitt o Alexander Zverev, además de una larga lista de ganadores únicos en la historia del torneo.

España, una de las grandes potencias del tenis mundial, solo ha podido celebrar dos títulos en 55 ediciones. El primero llegó con Manuel Orantes en 1976, que derrotó al polaco Wojtek Fibak en una intensa final a cinco sets. Más de veinte años después, Álex Corretja se impuso en 1998 a su compatriota Carlos Moyá, también en un duelo que se resolvió en cinco mangas. Desde entonces, ningún español ha vuelto a levantar el trofeo.

Rafa Nadal, pese a ser uno de los mejores jugadores de la historia, nunca logró ganar las ATP Finals. El balear fue subcampeón en dos ocasiones: en 2010 ante Federer y en 2013 frente a Djokovic. Esa “asignatura pendiente” del tenis español es la que Alcaraz quiere aprobar en Turín.

Rafa nadal durante un partido de ATP Finals 2022 / EFE

El murciano disputa su tercera participación en el torneo. En 2023 alcanzó las semifinales, donde cayó ante Djokovic por 3-6 y 2-6. Su balance total en el campeonato es de tres victorias y cuatro derrotas, pero llega este año con más madurez, experiencia y la motivación de escribir su nombre en la historia.