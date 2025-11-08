¿Cuánto gana el campeón invicto de las Finales ATP? La cifra récord que hace historia en el tenis mundial

El tenis mundial se prepara para coronar a su nuevo “Maestro”. Las Finales ATP 2025, que se celebran en Turín del 9 al 16 de noviembre, llegan con una cifra récord bajo el brazo: más de 5 millones de dólares para el campeón invicto, el mayor premio individual jamás otorgado en la historia del torneo. El certamen, que reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada, repartirá un total de 15,5 millones de dólares entre todos los participantes. En 2024, el italiano Jannik Sinner, vigente campeón, se llevó 4.881.100 dólares tras conquistar el título sin ceder un solo set. Este año, la hazaña valdría todavía más: 5.071.000 dólares exactos.

Premios por fases: del debut a la gloria

Solo por participar y completar la fase de grupos, Carlos Alcaraz y el resto de contendientes se aseguran 331.000 dólares. Quienes jueguen únicamente un partido se llevan 165.000 dólares, y si disputan dos, 248.000 dólares. Incluso los reservas se garantizan 155.000 dólares solo por estar presentes en Turín.

Cada victoria en la fase de grupos tiene un valor altísimo: 396.500 dólares. Por tanto, un jugador que consiga ganar sus tres partidos saldría de esa primera etapa con 1.520.500 dólares en el bolsillo y el billete directo a semifinales. Para Alcaraz, ese pleno de triunfos tendría doble recompensa: no solo le acercaría al título, sino que le aseguraría el número 1 del año, un objetivo que comparte con Sinner y Djokovic.

Más de un millón por ganar en semifinales

A partir de semifinales, el torneo entra en terreno de oro. El vencedor de esa ronda obtiene 1.183.500 dólares, cifra que por primera vez supera el millón. Es, además, el escenario donde podría producirse el esperado duelo entre Alcaraz y Sinner, los dos nombres llamados a dominar el tenis del futuro inmediato.

La gran final: historia y millones en juego

El campeón que levante el trofeo en Turín se llevará 2.367.000 dólares adicionales. Si además lo hace invicto, la suma total alcanzará los 5.071.000 dólares, un hito histórico que marca un antes y un después en la economía del tenis profesional. En el cuadro de dobles, también hay cifras millonarias: la pareja campeona invicta podría embolsarse hasta 959.300 dólares.

Turín se convierte una vez más en el epicentro del tenis mundial, con un formato que premia tanto la regularidad como la excelencia. Solo los mejores de la temporada tienen acceso a este exclusivo evento que, en 2025, rompe todos los récords de premios y consolida las Finales ATPcomo la cita más lucrativa y prestigiosa del circuito.