Rybakina reina en Riad y se lleva el mayor premio de la historia del tenis femenino

Elena Rybakina es la nueva reina de las WTA Finals después de coronarse en Riad tras superar en la gran final a Aryna Sabalenka (6-3 y 7-6 (0)). La kazaja culminó su gran final de año con el triunfo en Riad donde cuajó un nivel excelso durante toda la semana.

Con el título, Ryabkina se embolsa un premio récord de 5,23 millones de dólares, el más alto de la historia en el tenis femenino. Arabia Saudí, que entrará en el circuito masculino a partir de 2028 ha dado ya un impulso total en el femenino con unas finales más atractivas y con un premio por fin a la altura de lo que el circuito demanda.

Poca menos historia de la esperada tuvo la gran final con una Rybakina que desquició por completo a Sabalenka con su juego preciso y potente. Supo aprovechar los errores de la bielorrusa en los momentos importantes y afianzar la final y el título con un tie break en el segundo set que remató con un rosco.

Tras un año de altibajos envuelta en el escándalo del acoso de su entrenador a inicios de este mismo, Rybakina cierra en lo más alto y volviendo al Top 5 del ranking, que sigue dominando con mucha autoridad Sabalenka pese a la derrota en Riad.

El tenis femenino baja el telón de manera definitiva en este 2025 a la espera ya de volver por todo lo alto con el Open de Australia ya en el horizonte de las grandes tenistas del mundo.