Así hemos vivido el estreno de Alcaraz en las ATP Finals ante Alex de Miñaur

El tenista murciano se sobrepone a sí mismo y arranca con victoria ante el australiano

Carlos Alcarz, en un momento del partido.

Carlos Alcarz, en un momento del partido. / AP

Redacción

El español Carlos Alcaraz superó este sábado, en su estreno en las Finales ATP de Turín, al australiano Alex de Miñaur en dos sets (7-5 (3) y 6-2) para acercarse al objetivo de terminar el año como número 1.

Con esta victoria, el murciano está a solo dos triunfos de certificar matemáticamente el primer puesto en la clasificación ATP anual. Su próximos partidos serán contra el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Lorenzo Musetti.

