Cuándo juega Carlos Alcaraz su segundo partido en las ATP Finals y dónde verlo por televisión

Tras la primera victoria de Carlos Alcaraz ante un rocoso Álex De Miñaur hay que pensar ya en el siguiente encuentro en las ATP Finals en Turín. El tenista murciano ha recuperado sensaciones tras la derrota en París a las primeras de cambio y deja más cerca el número uno a final de año, pero esto no ha hecho más que empezar. El pupilo de Juan Carlos Ferrero jugará su siguiente partido en Turín este martes 11 de noviembre, en horario por determinar, contra el italiano Lorenzo Musetti, clasificado por la renuncia de Novak Djokovic, o el estadounidense Taylor Fritz, encuentro que se disputa este lunes a las 14:00 horas.

Alcaraz se mostró orgulloso de haber sacado una victoria en su estreno en Turín, donde aseguró que espera este año poder llegar a conseguir el título. "Estamos jugando contra los 8 mejores jugadores del mundo. Eso demuestra lo difícil e importante que es este torneo. Llevo tres años luchando por llegar al final del año con energía y motivación. Este año es un poco diferente. Estoy muy orgulloso de cómo he hecho las cosas para llegar aquí motivado. Tengo muchas ganas de jugar un gran tenis y de tener la oportunidad de ganar este torneo" aseguró tras la victoria.

Tres años le ha costado a Carlos Alcaraz estrenar las Nitto ATP Finals con una victoria. Tres años de aprendizaje, de asimilación de un formato distinto, de entender que en Turín no hay margen para la duda. Tras imponerse a Álex de Miñaur en su debut, el murciano arrancó por fin con el pie derecho el torneo que reúne a los ocho mejores del curso. "Empezar el torneo con victoria siempre se agradece, siempre es bueno. La confianza que te puede dar de cara a los siguientes partidos es muy importante", explicó el campeón de seis títulos de Grand Slam.

Alcaraz arranca así las Nitto ATP Finals con otro aire: más asentado, más adaptado a la superficie y, sobre todo, con la sensación de que el torneo que siempre le exigió ahora le empieza a devolver algo de lo que ha ido aprendiendo.

Alcaraz y Sinner con el trofeo de número uno / ATP

La calculadora por el número 1

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner mantienen la lucha por el número uno del ranking ATP hasta en el último torneo del año. Sin embargo, el español tiene más papeletas para terminar el año en lo más alto del trono. Hay muchas variables y posibilidades que pueden ocurrir esta semana. Pero la más sencilla es que si Alcaraz gana sus dos partidos restantes de la 'Round Robin', ante Taylor Fritz y Lorenzo Musetti, terminará como número uno, por mucho que Jannik Sinner se haga posteriormente con el título de las ATP Finals.

Dónde ver el torneo por televisión

Las Nitto ATP Finals 2025 se disputan del 9 al 16 de noviembre. Se podrán seguir en directo por televisión y online streaming a través de Movistar Plus+.