Horario y dónde ver el Alcaraz - Fritz, partido de las ATP Finals 2025

Segundo partido para Carlos Alcaraz en Turín. El murciano, que persigue coronar su temporada como número 1 del año, se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz este martes, en el primer turno de las Finales ATP de Turín, no antes de las 14.00 (13.00 GMT).

Será el quinto enfrentamiento entre ambos en lo que va de curso y el séptimo en general, con un cara a cara que favorece al murciano por 5-1. Una victoria de Alcaraz dejaría prácticamente cerrado su acceso a las semifinales del torneo.

En la última jornada, el murciano se medirá a Musetti. En caso de victoria ante Fritz y Musetti, Alcaraz certificaría matemáticamente terminar el año como número 1. En caso de una derrota en fase de grupos, tendría que acceder a semifinales y ganarlas para mantener la distancia con el italiano Jannik Sinner, que pelea por el mismo objetivo.

Otro partido del grupo

En el segundo turno, no antes de las 20.30, se enfrentarán el italiano Lorenzo Musetti y el australiano Álex de Miñaur, derrotados por Fritz y Alcaraz, respectivamente. Será la primera jornada del torneo en la que se jueguen partidos del mismo grupo, hasta ahora mezclados.

Dónde ver el torneo por televisión

Las Nitto ATP Finals 2025 se disputan del 9 al 16 de noviembre. Se podrán seguir en directo por televisión y online streaming a través de Movistar Plus+.