Alcaraz - Musetti: horario y dónde ver el partido de las ATP Finals de Turín

Carlos Alcaraz cambia de horario en Turín. El tenista murciano cierra la fase de grupos el último y decisivo partido del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals contra Lorenzo Musetti se disputará en la sesión nocturna. La cita es este jueves 13 de noviembre a las 20:30 horas, los partidos ante Alex de Miñaur como ante Taylor Fritz fueron programados por el día. Encuentro transcendental con el pase a semifinales y el número uno de la ATP en juego.

En este choque, el pupilo de Juan Carlos Ferrero se medirá por octava vez con Musetti, al que domina en los precedentes por seis victorias a una. El triunfo del italiano fue precisamente en el primer cara a cara entre ambos lejos de los challengers. Fue en la final del Open 500 de Hamburgo. Alcaraz irá a por otro triunfo que le permita acabar 2025 en lo más alto de la clasificación internacional pase lo que pase a continuación en el torneo.

Para esto otra posibilidad es que el italiano Jannik Sinner perdiera este miércoles contra el alemán Alexander Zverev y, también en ese caso, el liderato sería para el de El Palmar incluso cayendo frente a Musetti. Sólo falta rematar un curso en el que ya lleva conquistados ocho títulos, incluyendo los Grand Slam de Roland Garros y Estados Unidos, y busca el noveno.

¿A qué hora juega Alcaraz y Musetti el tercer partido de las ATP Finals de Turín?

Alcaraz y Musetti toparán en la noche de Turín, en el horario de máxima audiencia, que es las 20:30 horas. El que clasifique tendrá una jornada de descanso hasta las semifinales del sábado. La victoria le vale al murciano para terminar el curso como número uno.

Alcaraz celebra el triunfo ante Fritz / EFE

¿Dónde ver el tercer partido de las ATP Finals entre Alcaraz y Musetti?

El encuentro entre Alcaraz - Musetti de la quinta jornada de las ATP Finals se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+, la cadena con los derechos de retransmisión del torneo en España. También puedes seguir el partido, minuto a minuto, en la web de Superdeporte.es