Las posibilidades de Alcaraz en Turín: un set vale las semis, una derrota puede eliminarle
El tenista murciano se jugará su acceso a las semifinales de las Finales ATP ante el italiano Lorenzo Musetti
EFE
Carlos Alcaraz se juega este jueves su acceso a las semifinales de las Finales ATP ante el italiano Lorenzo Musetti, duelo en el que le bastaría un set para asegurarse el pase y en el que se juega además ser el número 1 a final de temporada.
El grupo Jimmy Connors de las Finales ATP está abierto de par en par. Todos los participantes, entre los que también se encuentran el australiano Álex de Miñaur y el estadounidense Taylor Fritz, pueden superar la fase de grupos o quedar eliminados. Alcaraz, que es el único con dos victorias antes de que se dispute esta tercera jornada, es el que más posibilidades tiene de pasar, pero existe un escenario en el que podría quedar eliminado.
Al murciano, en realidad, le vale con hacer un set para estar en semifinales. No para amarrar el número 1, para lo que necesita obligatoriamente una victoria, sea en esta tercera jornada de la fase de grupos o en una hipotética semifinal. Incluso perdiendo ante Musetti, tiene opciones de estar en semifinales.
Todas las posibilidades
Alcaraz será primero de grupo si
- vence a Musetti
- pierde en 3 sets ante Musetti y Fritz gana a De Miñaur en 3 sets
Alcaraz será segundo de grupo si
- si pierde contra Musetti y De Miñaur gana a Fritz
- si pierde en 3 sets ante Musetti y Fritz gana a De Miñaur en 2 sets
Alcaraz queda eliminado si
- Si pierde en 2 sets ante Musetti y Fritz vence a De Miñaur.
