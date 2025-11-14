Sara Sorribes se prepara para su regreso en Chile

Una de las mejores noticias para el tenis español está a punto de producirse. Sara Sorribes prepara ya su regreso a las pistas de tenis después de unos meses de retirada por motivos de salud. La jugadora de La Vall d'Uixó comparecerá en un torneo del circuito por primera vez la próxima semana en Chile. Sorribes, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París junto a Cristina Bucsa, anunció su retirada por problemas de salud mental el pasado 17 de abril en una decisión que no sabía la propia jugadora si era definitiva. Finalmente siete meses después parece Sorribes se encuentra recuperada y con fuerzas suficiente para retomar su carrera en el tenis.

La tenista castellonense participará en el WTA Challenger 125 en Colina (Chile) a partir del próximo 17 de noviembre. Allí Sorribes tratará de recuperar las buenas sensaciones y la rutina propia del tenis. Es de justicia recordar que Sorribes estaba en el puesto 40 del ránking WTA antes de su parón. "Llevaba tiempo sintiendo que algo no estaba bien, que mi cabeza necesitaba un descanso. Venía sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis y tomar la decisión no fue fácil. Como deportista, tienes la sensación de que estás fallando, de que no deberías parar. Pero entendí que cuidar de mí era lo más importante. Estoy muy orgullosa de haberlo hecho”, explicó Sorribes recientemente tras anunciar su vuelta a las pistas.

Septiembre fue un punto de inflexión. Empecé a salir más, a moverme sin la presión de competir: correr por la montaña, ir al gimnasio, jugar al pádel… Volví a disfrutar del deporte sin exigencias, simplemente por placer. Físicamente me sentía bien, y eso me dio confianza y mucha fuerza mental. Sentí que quería volver, pero de otro modo, con otra mirada. Creo que ha llegado en el momento perfecto; si hubiera esperado más, quizás me habría costado reencontrar ese impulso”, añadió la castellonense sobre la decisión de regresar al circuito WTA.

Sorribes ya se ha entrenado sobre las pistas del torneo chileno tal y como ha compartido una usuaria en 'X'. En el vídeo en cuestión se puede ver a la castellonense entrenando sobre la tierra batida a pocos días del regreso oficial.

El camino de Sorribes en el torneo todavía se desconoce, ya que la web del torneo no ha publicado el cuadro ni el orden de juego, que se supone se conocerá a lo largo del fin de semana. A priori Sorribes está invitada como una de las jugadoras más destacadas del torneo junto a la suiza Simona Waltert, la francesa Leolia Jeanjean y la italiana Martina Trevisan.