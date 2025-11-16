Alcaraz desafía a Sinner tras la derrota: "Te pido que estés preparado"

Carlos Alcaraz aceptó con una sonrisa la derrota ante Sinner en la final de las Nitto ATP Finals, así com también la atronadora ovación del público asistente en el Inalpi Arena de Turín, que durante el transcurso del partido puso todos sus ánimos en Jannik Sinner por raciones obvias.

Sabedor de la potencia del italiano en pistas bajo techo, Alcaraz reconoció estar satisfecho de su nivel mostrado en pista y asumió la derrota ante un hombre que acumula nada más y nada menos 31 triunfos consecutivos en este tipo de pistas.

"Acabo de jugar contra alguien que no ha perdido un partido en pista cubierta en dos años. Eso demuestra lo gran jugador que eres. Tú y tu equipo se esfuerzan al máximo siempre".

Ahora toca descansar y el próximo año te pido que estés preparado de nuevo porque yo lo estaré Carlos Alcaraz

Asumió la derrota, pero no se escondió al lanzar de forma amistosa un nuevo reto para 2026 a su gran rival. "Ha sido un gran año para ti. Es hora de descansar. Espero que estés listo para el año que viene porque yo también lo estaré. Ojalá pueda jugar más finales contra ti. Un año bien merecido. Un trofeo bien merecido" dijo el murciano, que reconoció el valor del año de su rival.

Para terminar, el murciano quiso tener un bonito mensaje para todos los suyos. Familia y equipo que llenaron su palco. "Gracias a mi equipo, a mi familia. Dejo la pista con la cabeza muy alta así que gracias por todo el apoyo que me dais cada día" asumió Carlitos, que se marchó con un mensaje final para Turín.

ha sido un placer jugar aquí un año más. La energía ha sido increíble, claro que apoyabais a Sinner, pero habéis sido muy respetuosos conmigo. Nos vemos el año que viene" concluyó el tenista español antes de recibir una última gran ovación del público asistente.