Alcaraz deja en el aire su participación en la Copa Davis

¿Jugará Carlos Alcaraz la Copa Davis? El tenista murciano acabó la final de las ATP Finals 2025 con molestias en el isquiotibial. A pesar de poder terminar el partido en aparente buena condición física, fue preguntado por si confirmaba su participación en las finales de la Copa Davis 2025, que empiezan en los próximos días. El murciano no zanjó su presencia: "Mañana (este lunes) vamos para Bolonia y probaremos qué tal va el isquio en los próximos días, pero mi intención es jugar la Copa Davis".

El pupilo de Juan Carlos Ferrero se ha desplazado este lunes en una furgoneta que le trasladará a Bolonia para la disputa de la Final a 8 de la Copa Davis. España juega el jueves los cuartos ante Chequia y el seleccionador nacional, David Ferrer, espera contar con Alcaraz para los individuales y un hipotético y decisivo punto del dobles al lado de Marcel Granollers.

El murciano sufrió molestias a la altura del isquiotibial de la pierna derecha durante la final de las ATP Finals con Jannik Sinner y esta tarde, una vez llegado a Bolonia y según ha publicado el periódico deportivo Marca, pasará pruebas médicas para descartar una lesión en la zona. Alcaraz se realizará una resonancia magnética supervisada por Ángel Ruiz Cotorro, jefe de los servicios médicos de la Federación Española de Tenis y que está pendiente de la evolución del tenista.

Final de las ATP Finals: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner. / Agencias

Cambio de planes

El equipo español de Copa Davis tenía prevista para esta tarde su primera comparecencia pública con los cinco jugadores convocados y Ferrer. Finalmente la ha retrasado al martes para saber el estado de Alcaraz y darle tiempo a llegar y acomodarse en Bolonia. El papel de Alcaraz en estas finales apunta a ser crucial, con su partido de individuales como número uno del equipo y haciendo pareja en el dobles con Marcel Granollers. La gran cantidad de bajas en los otros equipos ponen a España como la gran favorita abriendo la puerta al tenista de El Palmar de poder levantar su ansiada Ensaladera.

Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez entrenan desde el sábado en Bolonia y que hoy se incorpora Granollers a las sesiones preparatorias.