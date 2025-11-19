Un año después de retitarse ¡Rafa Nadal vuelve a jugar al tenis!

En noviembre de 2024, tras caer en las finales de la Copa Davis con España, Rafa Nadal 'colgaba' la raqueda, decía adiós al tenis profesional dejando atrás una carrera repleta de éxitos con 22 Grand Slam y 36 Masters 1000 conquistados. Desde entonces, el balear se ha dedicado a disfrutar de la familia (ha sido padre por segunda vez), a viajar y a sus inversiones empresariales. Hasta ahora, él mismo aseguraba que no había tocado una raqueta. Pues bien, Nadal ha vuelto, al menos a disfrutar de su deporte favorito, el tenis, como aficionado.

Primer aniversario de su retirada

Justo el día en el que se cumplía un año de su retirada oficial, el 19 de noviembre, Rafa Nadal regresó a los entrenamientos participando en una sesión junto a Alex Eala, una de las mayores promesas femeninas y alumna de la academia en Manacor del campeón mallorquín.

Nadal vivió "una gran sensación" justo 365 días después del último partido oficial que disputó en las finales de la Copa Davis, según indica la academia en un comunicado.

El extenista dijo en sus redes sociales que la próxima vez estará "más fuerte", por lo que seguirá manteniendo el contacto con las pistas puntualmente.

Rafa Nadal con su joven alumna / @RafaelNadal

Peses a que está habitualmente en su academia de tenis, la Rafa Nadal Academy, donde continúa en contacto con los jugadores formados y donde sigue proyectando su legado en las generaciones futuras, hasta ahora Nadal no se había visto tentado de coger una raqueta.

Su compañera en el entrenamiento de este miércoles ha sido una tenista filipina de 19 años, que llegó al centro en 2018 y en los últimos meses ha vivido un meteórico ascenso desde el puesto 143 del ranking ATP hasta el top 50, con semifinales en el Miami Open, una final en el WTA Eastbourne y el título en Guadalajara.

Durante su etapa junior ha crecido tanto en lo académico como en lo personal, acumulando logros como los títulos juniors en el Open de Australia, Roland Garros y el US Open, además de múltiples éxitos en torneos ITF y WTA