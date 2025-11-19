España, sin Alcaraz, se juega el pase a semifinales de la Davis frente a la potente República Checa

Después del varapalo que supuso la baja de Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, España vuelve a ver la luz en la Copa Davis, cree en sus posibilidades con el grueso que logró lo imposible en Marbella (Málaga) y desafía el favoritismo de la República Checa con la ilusión de levantar la séptima 'Ensaladera'. La eliminatoria se dirimirá este jueves 20 a partir de las 10:00 horas.

Fue una muy mala noticia para la 'Armada' la baja del murciano. Llegó a estar en Bolonia, se sometió a unos exámenes y tuvo que abandonar la concentración apenas unas horas después. Se quedaron cuatro jugadores. Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez, los héroes de Marbella ante Dinamarca, protagonistas de la mayor remontada de la historia del país en Copa Davis; y Marcel Granollers, especialista en dobles con dos 'Grand Slam' bajo el brazo en el presente curso.

Con optimismo

De la oscuridad, eso sí, se pasó pronto al positivismo. "Confío en mi equipo para competir y vamos a tener nuestra oportunidad de hacer una buena semana", fue el mensaje del capitán, David Ferrer, en rueda de prensa.

"Aceptamos que no tenemos a Carlos. Pero vuelvo a ver la luz. Tengo fe. Tengo confianza y creo que podemos hacer algo bueno", apuntó. El líder absoluto de la 'Armada', el mismo que conoce tan bien este torneo que ganó tres veces (2008, 2009 y 2011), tiene claro que hay mimbres para poder soñar.

Ferrer debe decidir

Jaume Munar y Pablo Carreño apuntan a ser los hombres en los individuales. Balear y asturiano han visto cómo ha cambiado su rol por la baja de Alcaraz. Munar, número 36 del ránking, es ahora la mejor baza de la 'Armada'. Carreño, número 89 que llegó como quinto hombre, es el número 2. Protagonismo repartido para ambos.

Y, en caso de que sea necesario, de que la eliminatoria esté igualada, el valenciano Pedro Martínez entrena con Marcel Granollers para el dobles.

Granollers y Carreño son los dos únicos supervivientes de la 'Ensaladera' conquistada en 2019, la sexta y última. Carreño, además, llega con el ánimo por las nubes. Fue el autor del último punto en Marbella, en la fase de clasificación. El que supuso la mayor remontada de la historia del tenis español en este torneo para levantar el 0-2 en contra ante Dinamarca.

David Ferrer, junto a Pablo Carreño / RFET

La República Checa de Berdych, primer escollo

Munar, lanzado en el mejor año de su carrera, será previsiblemente el encargado de frenar a Jiri Lehecka, el número 17 del mundo. El combinado centroeuropeo cuenta con dos jugadores en el top-20 y otro en el top-35: Jakub Menskin (19) y Tomas Machac (32).

"Mirando el ránking no tenemos nada que hacer, pero esto no va solo de eso. Hay que confiar. Tenemos un equipo muy bueno. Los que estamos aquí pasamos en Marbella una eliminatoria muy complicada. Hay muchos buenos recuerdos de partidos y eliminatorias que se han ganado sin ser favoritos", apuntó Carreño, contagiado por el optimismo y fe de Ferrer.

Precedente positivo

El precedente, además, sonríe a España. En el cara a cara general "la Armada" se ha medido a República Checa en la Copa Davis en 10 ocasiones y cuenta con el balance a su favor. Ganó 5 de sus duelos y perdió 4. El último precedente, en la fase de grupos de 2024, con 3-0 para España. La gran victoria checa, a lo que se agarran Berdych y Lehecka, fue en la final del torneo de 2012 ante España, con un 3-2 definitivo.

Seis veces levantó España la mítica 'Ensaladera' de la Copa Davis. La última, en 2019, hace 6 años. Rafa Nadal fue el líder de aquel combinado que logró el éxito en Madrid. No estará Alcaraz como referente en este caso. Pero esta selección española confía en sus posibilidades. Motivos no le faltan.

La República Checa, un duro rival

Bajo el mandato de Tomas Berdych, mítico jugador del circuito que llegó a ser el 4 del mundo y semifinalista de los cuatro 'Grand Slam', los checos asoman como un grupo sólido, potente y con argumentos claros para poder pelear por la 'Ensaladera'. Berdych, que sabe lo que es ganar a todo el 'Big 3', cuenta en su palmarés con dos 'Ensaladeras' (2012 y 2013). Una de ellas, además, contra España y David Ferrer, capitán de la 'Armada'.

Entre sus jugadores, militan tres que están entre los 35 mejores del circuito. Jiri Lehecka es su mejor baza, en el puesto 17; Jakub Mensik en el puesto 19 y Tomas Machac en el puesto 32.

Lehecka, de 24 años, que estaba destinado a medirse a Carlos Alcaraz, lo hará previsiblemente ante Jaume Munar. El checo fue uno de los pocos que consiguió ganar a Alcaraz en el presente curso, en el que ganó el torneo ATP 250 de Brisbane, fue finalista en Queen's y Bruselas, y llegó a los cuartos del Abierto de Australia.

En Copa Davis, este año ha jugado tres duelos. Llega al torneo como invicto, con una gran victoria ante Estados Unidos, en la que superó tanto a Frances Tiafoe como a Taylor Fritz.

No es el único que ha tenido un gran año en le combinado centroeuropeo. Porque Mensik, de 20 años, ya cuenta con un Masters 1.000 en su palmarés. En su única final del circuito ATP, superó al serbio Novak Djokovik. En Copa Davis, superó este año a Tiafoe pero cayó ante Fritz.

Machac es la tercera baza de los checos. Tiene también un título en esta temporada, en Acapulco, ganando precisamente al español Alejandro Davidovich Fokina.

Completan el combinado Adam Pavlasek (53), experto en dobles, y Vit Kopriva (102), este último con pocas posibilidades de saltar a pista teniendo en cuenta el gran nivel de su competencia. Los checos no alcanzan una semifinal desde 2014 y buscan su cuarto título (1980, 2012, 2013).