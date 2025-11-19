Copa Davis
Ferrer y Berdych revivirán su rivalidad en las canchas, ahora como capitanes de Copa Davis
Los capitanes de España y la República Checa lucharán por ganar su pulso particular con 8 victorias para cada uno en la ATP
EFE
España y República Checa se enfrentan este jueves 20 de noviembre (10.00 CET, 9.00 GMT) en los cuartos de final de la Copa Davis con el aliciente del duelo entre capitanes protagonizado por el alicantino David Ferrer y Tomas Berdych, protagonistas indirectos del choque por el pasado tan igualado que comparten durante su carrera como jugadores profesionales.
Reencuentro
Hace unos años en la pista. Ahora, desde la silla de capitán. Bolonia y la Copa Davis reúnen a dos tenistas que saben perfectamente cómo funciona este torneo, campeones ambos. Ferrer en tres ocasiones, en 2008, 2009 y 2011. Berdych, justo después, levantó dos 'Ensaladeras' consecutivas, en 2012 y 2013.
La experiencia juega a favor del español, que lleva en el cargo desde finales de 2023. Apenas un año lleva Berdych al frente de los checos.
Empatados a 8 en el Circuito ATP
Su cara a cara en el circuito ATP quedó igualado a ocho victorias. Este duelo servirá para desempatar. Berdych encara el desafío con ilusión.
"Es un gran reto para nosotros. Estoy deseando que llegue. Será bonito tener una nueva rivalidad con David fuera del campo. Quedamos 8-8 en nuestra carrera en individuales. Ahora habrá una nueva para empezar...", comentó en rueda de presa.
El capitán checo consiguió ganar a todo el 'Big 3' y fue semifinalista de los cuatro 'Grand Slam'. Ganó dos veces la Copa Davis. Una de ellas, de hecho, contra España. El partido quedó 3-2. Pero Berdych no sumó el punto. Se enfrentó a Ferrer, en un partido tremendo que cayó del lado del alicantino.
Esa fue la mejor temporada de Ferrer, en la que ganó 7 títulos ATP pero que no pudo cerrar con la 'Ensaladera'. En total, el capitán español acumula 27 títulos ATP, entre los que destaca el Masters 1.000 de París. Fue, además, finalista de Roland Garros en 2013, donde cayó ante Rafa Nadal.
Un total de 13 levantó Berdych, que comparte mejor éxito también en París.
Ferrer dominó hasta 2015
El dominio del de Xàbia se prolongó hasta 2015. En ese momento, Ferrer superaba el cara a cara con 8 victorias en 13 enfrentamientos.
Su superioridad duró 10 años, pues su primer encuentro fue en Gstaad 2004, cuando el español tenía 22 años y el checo 19. En 2015, Ferrer se impuso por última vez, ya con 33 años. Berdych consiguió ganar los tres últimos duelos para igualar el cara a cara. Venció para ello en Madrid, Roland Garros, ambos en 2016, y en Wimblendon 2017.
Desde entonces, la rivalidad está empatada entre dos tenistas a los que la Copa Davis siempre les ha sonreído. Ambos cuentan con 'Ensaladeras' en su plamarés. En Bolonia se reencontrarán por un puesto en las semifinales del torneo y para decantar la balanza, aunque ninguno esté ya en la pista.
