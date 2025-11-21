España-Alemania: horario y dónde ver las semifinales de la Copa Davis

Turno para las semifinales. España se medirá este sábado al combinado alemán, liderado por Alexander Zverev, en las semifinales de la Copa Davis, después de sus victorias ante República Checa y Argentina, respectivamente. La otra semifinal es Italia-Bélgica.

España, que este jueves superó con una gran remontada al equipo capitaneado con Tomas Berdych, disputará sus primeras semifinales de la Copa Davis desde 2019, año en el que levantó la última 'Ensaladera'. Las victorias de Jaume Munar y en el dobles con Marcel Granollers y Pedro Martínez remediaron la derrota inicial de Pablo Carreño.

España certificó su segunda remontada consecutiva, tras la cosechada en Marbella, y, aunque mermada por la baja de Carlos Alcaraz, obligado a bajarse del torneo por un edema en el isquiotibial de su muslo izquierdo, eliminó a una de las selecciones más fuertes del torneo, con tres jugadores en el top-32 y capitaneada por Tomas Berdych.

Otra eliminatoria complicada

Para llegar a la final tendrá que superar a la Alemania de Zverev, que se cargó a la Argentina de Javier Frana en otra eliminatoria igualmente disputada, derrotada en el vigésimo segundo punto del 'tie-break' (12-10) del tercer set en el partido de dobles, después de desaprovechar 3 puntos de partido.

A la victoria de Tomás Etcheverry ante Jan-Lennard Struff, con un servicio estelar del argentino, autor de 23 saques directos, le siguió la respuesta implacable de Zverev ante Francisco Cerúndolo, competidor pero incapaz de doblegar al germano. Los dobles dictaron sentencia. Horacio Zeballos, ganador de dos Grand Slam este curso, y Andrés Molteni no pudieron dar la victoria final al caer derrotados ante Tim Puetz y Kevin Krawietz, especialistas doblistas germanos que participaron en las recientes Finales ATP como pareja.

¿A qué hora juega España contra Alemania en las Finales de la Copa Davis 2025?

El primer partido de la serie entre España y Alemania se disputará este sábado 22 de noviembre a partir de las 12:00 horas (CET), y el resto se irán sucediendo.

Trofeo de la Copa Davis. / Max Montecinos

¿Dónde ver las finales de la Copa Davis 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos de las finales de la Copa Davis se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo a través de su paquete Deportes+. También puedes seguir los partidos en la web de Superdeporte.