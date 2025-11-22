Italia - España: Horario y dónde ver la Final de la Copa Davis

Quién nos iba a decir que sin Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich se podía soñar con una nueva 'ensaladera'. España se ha colado en la final de la Copa Davis después de una semana de ensueño en la que el equipo capitaneado por David Ferrer se ha cargado a dos de los mejores combinados del torneo. Primero cayó la República Checa de Mensik y Lehecka y después la Alemania de Alexander Zverev y Lennard-Struff. Los españoles se han convertido en la gran sorpresa con una actuación encomible en ausencia del número 1 de la ATP. Marcel Granollers, Pablo Carreño, Pedro Martínez Portero y Jaume Munar están a un paso de hacer historia y firmar una de las grandes gestas del deporte nacional. Casi nada.

Enfrente se medirán a la anfitriona y todopoderosa Italia. Un equipo que tampoco ha echado de menos a su mejor jugador, Jannik Sinner y ha logrado colarse en la final tras derrotar a Bélgica en la semifinal. España disputará su primera final de la Copa Davis desde 2019, cuando levantó la ensaladera tras ganar 2-0 a Canadá en la Caja Mágica. Rafa Nadal y Roberto Bautista ganaron a Shapovalov y a Auger-Aliassime para proclamarse campeones por la vía rápida. Ahora aspiran a lo mismo después del partidazo de Pablo Carreño contra Struff y el triunfo en dobles de Martínez Portero y Granollers para cerrar la eliminatoria. Esta vez no hubo remontada como en Marbella y República Checa.

Italia: una anfitriona muy peligrosa

España ha hecho gran parte del difícil camino que tenía hasta el título de la Copa Davis, sin embargo, queda todavía un escollo mayúsculo aún sin Sinner ni Lorenzo Musetti ni Luciano Darderi. El cuadro transalpino cuenta en sus filas con Flavio Cobolli (Nº 22), Mateo Berrettini (Nº 56), Lorenzo Sonego (Nº 39), Simone Bolelli y Andrea Vavassori (13º y 14º en el ránking de dobles).

Italia no solo acoge el torneo por primera vez desde 1998 sino que además defiende el título. Los 'azzurri' han ganado las últimas dos ediciones de la Davis, ante Países Bajos y Australia.

Matteo Berrettini, en la anterior edición de Wimbledon / Jorge Valero

¿A qué hora juega España la final de la Copa Davis contra Italia? ¿Dónde la puedo ver en directo?

El primer partido de la eliminatoria definitiva entre Italia y España será a partir de las 15:00 horas de este domingo 23 de noviembre. El resto de duelos del día serán a continuación del anterior y según la duración de los mismos.

En España, todos los partidos de las finales de la Copa Davis se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus + (Dial 7), que ofrece la cobertura completa del torneo a través de su paquete Deportes+. También puedes seguir los partidos en la web de Superdeporte.