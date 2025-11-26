España asciende siete puestos en el Ranking de Naciones de la Copa Davis

España, finalista de la Copa Davis 2025, asciende siete puestos en el Ranking de Naciones de la Copa Davis, del décimo al tercero, la clasificación más alta del equipo en dos años. Alemania, a la que la Armada derrotó en una emocionante semifinal el sábado, ha ascendido un puesto, hasta el segundo, tras alcanzar las semifinales por segundo año consecutivo.

Italia ha consolidado su posición en lo más alto de este ranking tras coronarse campeona del mundo por tercer año consecutivo al derrotar a España en la final de la Copa Davis celebrada en Bolonia el domingo. El equipo italiano ascendió al número 1 tras su victoria contra Australia en la final de 2023, lo que supuso ganar la Copa Davis por segunda vez, y por primera vez desde 1976. Los italianos se han mantenido en el primer puesto desde entonces, tras sumar un tercer título el año pasado al derrotar a Países Bajos y un cuarto título tras su victoria contra España ante un estadio totalmente lleno en la Bologna Fiere el domingo.

Italia es, junto con Argentina, Australia, Canadá, Croacia, Chequia, Francia, Gran Bretaña, Rusia y España, una de las 10 naciones que han ocupado el puesto número 1 desde la creación del Ranking de Naciones de la Copa Davis en diciembre de 2001.

En la última clasificación del año, Australia desciende dos puestos, hasta el cuarto, mientras que Bélgica sube seis puestos, del undécimo al quinto, gracias a su semifinal en Bolonia. La última vez que los belgas estuvieron entre los cinco primeros fue en marzo de 2022.

Entre las naciones hispanoamericanas, en el Top 20 nos encontramos a Argentina (10), Brasil (18), y Chile (19). Además, en el Top 50 se mantienen Perú (29), Ecuador (37), Colombia (38) y México (47). Y en el Top 100 encontramos a Uruguay (53), El Salvador (61), Paraguay (65), Rep. Dominicana (68), Bolivia (69), Puerto Rico (76), Venezuela (80), Costa Rica (82), y Guatemala (89)

El Ranking de Naciones de la Copa Davis se publica oficialmente después de cada ronda de la competición y se basa en los resultados de un período de cuatro años, con mayor peso en las actuaciones recientes.

Top 20 de 2025

1. Italia

2. Alemania

3. España

4. Australia

5. Bélgica

6. Países Bajos

7. EE. UU.

8. Francia

9. Canadá

10=. Argentina

10=. Chequia

12. Austria

13. Gran Bretaña

14. Croacia

15. Serbia

16. Hungría

17. Finlandia

18. Brasil

19. Chile

20. Dinamarca

29. Perú

37. Ecuador

38. Colombia

47. México

53. Uruguay

61. El Salvador

65. Paraguay

68. Rep Dominicana

69. Bolivia

76. Puerto Rico

80. Venezuela

82. Costa Rica

89. Guatemala

Sorteo Copa Davis 2026

El sorteo de los Qualifiers de la Copa Davis 2026 tuvo lugar el domingo en Bolonia. Al igual que en 2025, la fase clasificatoria de 2026 se jugará a dos rondas con partidos de anfitrión y visitante. La primera ronda se disputará los días 6, 7 o 7 y 8 de febrero de 2026, y la segunda ronda los días 18, 19 o 19 y 20 de septiembre de 2026. Los países anfitriones podrán elegir las fechas y la superficie.

Italia, el país anfitrión de la final, recibirá una invitación para la Final a 8 de la Copa Davis 2026. España, cabeza de serie número 1 en el sorteo de la fase clasificatoria de 2026, pasa directamente a la segunda ronda.

Los capitaneados por David Ferrer chocarán directamente contra Chile o Serbia, que miden sus fuerzas en la primera fase. Los sudamericanos serán locales ante los balcánicos, que podrían tener como as bajo la manga a Novak Djokovic, si se confirma su presencia en Santiago de Chile.

Perú visitará a Alemania en una serie que enfrentará al ganador contra Dinamarca o Croacia, mientras que Ecuador viajará a Oceanía para enfrentar a Australia. Y quien resulte victorioso de esta llave irá contra Noruega o Gran Bretaña.

Uno de los países mejores clasificados y reciente semifinalista, Bélgica, jugará contra Bulgaria en su país. Quien avance, tendrá como premio definir el billete a la Final 8 contra Japón o Austria, que viene de perder con Italia en los cuartos de final.

Países Bajos, finalistas en 2024, debutarán en 2026 contra la India, que viene de dar la sorpresa contra Suiza de visitante en el Grupo Mundial I. Y de ganar, podría tener como premio enfrentarse a Argentina. Los albicelestes tendrán que viajar hacia Asia para debutar contra Corea del Sur, que mantuvo su plaza tras derrotar a Kazajistán.

Estados Unidos, máximos campeones de toda la historia del torneo, se enfrentarán de local a Hungría, mientras que del otro lado se medirán Suecia y la siempre difícil República Checa.

Por último Francia, séptima preclasificada, quien recibirá como local a Eslovaquia. Del otro lado y para definir el rival para el boleto al Final 8 estarán Brasil y Canadá, serie a disputarse en el país sudamericano.

Todos los emparejamientos :

España (1) recibe pase directo a la 2.ª Ronda

Chile (c)* vs Serbia (14)

Alemania (2) (c)* vs Perú

Croacia (13) (c) vs Dinamarca

Ecuador (c) vs Australia (3)

Noruega (c)* vs Gran Bretaña (12)

Bulgaria (c) vs Bélgica (4)

Japón (c)* vs Austria (11)

India (c) vs Países Bajos (5)

Rep. de Corea (c)* vs Argentina (10)

Hungría (c)* vs EE. UU. (6)

Chequia (9) (c) vs Suecia

Francia (7) (c)* vs Eslovaquia

Canadá (8) (c) vs Brasil

(c) = elección de sede

* = elección de sede decidida por sorteo