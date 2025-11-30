ATP
Dos españoles clasificados para las Next Gen ATP Finals
Los ocho mejores jugadores Sub-20 del mundo se medirán así del 17 al 21 de diciembre en Jeddah (Arabia Saudí)
El tenis español tendrá dos opciones de emular Carlos Alcaraz como campeón de las Next Gen ATP Finals, ya que a un Martín Landaluce que ya estaba clasificado se le sumó Rafa Jódar para cerrar el listado de tenistas en el que también están Jakub Mensik, Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prizmic, Nicolai Budkov Kjaer y Nishesh Basavareddy.
Los ocho mejores jugadores Sub-20 del mundo se medirán así del 17 al 21 de diciembre en Jeddah (Arabia Saudí), en la lucha por un título que también tiene en su palmarés Jannik Sinner.
Jódar ya estuvo en Jeddah como sparring el pasado año, pero en esta edición se abre hueco como uno de los participantes tras protagonizar un espectacular final de temporada que le ha servido para sacar su plaza.
Ascenso meteórico
El madrileño de 19 años estaba fuera del Top 900 el pasado mes de marzo, pero después de enlazar tres títulos ATP Challenger Tour desde agosto hasta noviembre su ascenso ha sido meteórico. Su primer éxito llegó en Grecia y luego levantó dos coronas más en Estados Unidos. Es el tercer español menor de 20 años en ganar al menos tres títulos Challenger, junto a Carlos Alcaraz y Nicolás Almagro.
La trayectoria de Jódar empezó a los seis años y ha estado relacionada con la de su buen amigo y compañero del circuito Landaluce. Ambos crecieron en Madrid y entrenan en el mismo club, el Club de Tenis Chamartín.
