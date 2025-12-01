Italia llora la muerte de Pietrangeli: desde Meloni al Lazio, su equipo de fútbol

Italia llora este lunes la muerte de Nicola Pietrangeli, desde la primera ministra del país, Giorgia Meloni, al Lazio, equipo en el que jugó como canterano y al que animó durante toda su vida. Fallecido este lunes a los 92 años, Pietrangeli fue el primer italiano en ganar un Grand Slam, Roland Garros en 1959 y 1960, y el capitán de la primera Copa Davis del país en 1976.

"Hoy perdemos a una figura que hizo historia en el deporte con un talento y una pasión extraordinarios. Nicola Pietrangeli fue un símbolo del tenis italiano, el primer italiano en ganar un Grand Slam, incluido en el Salón de la Fama del Tenis Mundial, un campeón que inspiró a generaciones y enalteció el nombre de Italia en todo el mundo. Nuestro más sentido pésame a su familia, a los numerosos aficionados que lo apoyaron a lo largo de su carrera y a todos sus seres queridos", expresó Meloni en su cuenta de 'X'.

A las condolencias institucionales se sumó el ministro de Deportes, Andrea Abodi, que calificó al extenista de "leyenda" y de gran influencia del país debido a que "sus éxitos y su estilo han marcado a generaciones de apasionados".

También estuvo ligado al fútbol, al Lazio concretamente, equipo con el que llegó a participar como canterano a principios de los 50 y al que fue a ver al Estadio Olímpico de Roma en numerosas ocasiones como aficionado. "Recordamos a Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis italiano y apasionado hincha del Lazio. Un campeón que impulsó la escena tenística italiana a la cima y que siempre llevó al Lazio en su corazón. En 1974 se entrenó con el equipo que ganaría el 'Scudetto', compartiendo pasión, espíritu y colores", comentó por su parte, el Lazio.

Los tenistas (i d) Nicola Pietrangeli y Manuel Santana, en París, tras disputar la final individual de Roland Garros. / EFE

No es el único equipo de fútbol que mostró sus condolencias a la familia. Roma y Nápoles se sumaron con mensajes en redes sociales. La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) recogió la propuesta de Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), y dictaminó un minuto de silencio antes de cada partido durante toda la semana.

"Hoy perdemos un punto de referencia absoluto, un auténtico embajador de los valores que unen a nuestro mundo. A su familia, al presidente Angelo Binaghi (presidente federación italiana de tenis) y a todo el movimiento del tenis italiano va mi más sincero pésame y el del CONI", lamentó Buonfiglio. También los capitanes de la selección italiana de tenis, Filippo Volandri de la sección masculina y Tathiana Garbin de la femenina, destacaron su leyenda. "Hoy nuestro tenis pierde a un gigante. Fue el primer ídolo y el primer verdadero punto de referencia para cualquiera que haya amado este deporte. Para nosotros, que llevamos o hemos llevado la camiseta 'azzurra', nunca ha sido solo un gran campeón del pasado", ensalzaron en un comunicado conjunto.

También fuera de las fronteras italianas su muerte causó conmoción. Entre los que dedicaron un pequeño homenaje, el español Rafael Nadal: "Acabo de enterarme de la triste noticia del fallecimiento de un gran tenista italiano y mundial. Mi más sentido pésame a toda su familia, a su hijo Filippo y a toda la comunidad tenística italiana. DEP Nicola", publicó en redes sociales.

Su trayectoria

Nacido en Túnez en 1933, su abuelo Michele había emigrado de un pequeño pueblo cerca de L'Aquila para trabajar como albañil allí. Fue hijo de madre rusa y padre italiano. Después de la segunda guerra mundial, su familia fue expulsada del país y emigró a Palermo, antes de asentarse definitivamente en Roma.

Pietrangeli, ganador de Roland Garros por partida doble, en 1959 y 1960, ostenta aún el récord de jugar con más partidos disputados en Copa Davis, un total de 164. Es el que más ha ganado de esa competición, con 120 éxitos. Hasta 2023, año en el que comenzó el reinado de Italia en la Davis con tres seguidas, la única 'Ensaladera' en su palmarés era la conseguida por Pietrangeli como capitán. En 1960, Pietrangeli fue también semifinalista de Wimbledon, ronda en la que cayó ante Rod Laver.

Considerado una leyenda del tenis italiano, ganador también en dos ocasiones del torneo de Roma, levantó durante su carrera un total de 48 títulos, entre ellos una medalla en los IV Juegos del Mediterráneo en los que superó en la final de Nápoles 1963 al español Manolo Santana.