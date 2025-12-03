València, epicentro del tenis español con el Campeonato de España

La ciudad de València volverá a convertirse en el gran escenario del tenis nacional. La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha decidido volver a cerrar la temporada con el Campeonato de España de Tenis Absoluto, cuya fase final se celebrará del 16 al 20 de diciembre en el Sporting Club de Tenis de Valencia, con una dotación económica de 41.250 € en premios igualitarios para las categorías masculina y femenina.

Este torneo será el colofón del nuevo Circuito de Nacionales RFET, organizado en colaboración con la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), y que en su primera edición ha contado con 34 pruebas repartidas por toda la geografía nacional. Valencia acogerá así el desenlace de un proyecto que nace con la vocación de reforzar el tenis nacional desde la base.

“Este año hemos realizado una importante apuesta por el tenis nacional en la RFET. Pensamos que de esta forma ayudamos a popularizar nuestro deporte desde una perspectiva más nacional, dando acceso a premios y a puntos que pueden resultar muy útiles a los jugadores”, ha explicado el presidente de la RFET, Miguel Díaz.

El valenciano Carlos Taberner, último ganador del Campeonato de España hace ocho años. / JM López

El máximo dirigente del tenis español añade que: “Este Campeonato de España es la culminación de este trabajo de todo un año. Podremos ver a los mejores en València, una tierra que siempre ha demostrado una gran afición al tenis y que sigue siendo un lugar clave para el desarrollo de nuestros deportistas.”

València, sede protagonista en 2025

La celebración en València cobra un significado especial para el tenis autonómico y nacional. El presidente de la FTCV y vicepresidente de la RFET, J. Francisco Vicent, ha destacado el papel estratégico de este circuito y la importancia de que su fase final se dispute en la Comunitat Valenciana.

“Creo que a la RFET le faltaba incluir este tipo de torneos en su calendario de La Pirámide para potenciar el tenis nacional, y porque son el escalón previo a los torneos Internacionales. Son competiciones que realmente nos hacen falta para potenciar nuestro tenis y tener cubiertas todas las escalas del tenis”, afirma Vicent.

El dirigente valenciano ha subrayado además que València será la sede de la edición 2025 del Campeonato de España MAPFRE de Tenis Absoluto Masculino y el Campeonato de España Iberdrola de Tenis Absoluto Femenino, remarcando:

“Es un verdadero placer retomar nuestro Campeonato de España Absoluto y, por supuesto, un orgullo poder celebrarlo en el Sporting Club de Tenis de Valencia que seguro nos ofrecerá un entorno inmejorable para la celebración del mismo.”

Una ciudad que concentrará el tenis nacional

Valencia no solo acogerá la fase final del Campeonato de España Absoluto, sino que también será la sede de los principales eventos paralelos de la RFET:

• El Congreso Nacional de Técnicos, cuyas inscripciones ya están abiertas.

• El Máster del Circuito Aficionados RFET, que se celebrará en dos sedes valencianas: el Club Deportivo Saladar y el Club de Tenis El Collao.

De esta manera, València se convierte en el centro neurálgico del tenis español durante el mes de diciembre, reuniendo a jugadores, entrenadores, técnicos y aficionados de todo el país.

Formato de competición

La competición dará comienzo con una fase pre-previa del 9 al 12 de diciembre, con la participación de 48 jugadores/as según ranking. La fase previa se disputará del 13 al 15 de diciembre, con un cuadro de 32 jugadores/as formado por los 19 campeones/as territoriales, 9 inscritos por ranking y 4 procedentes de la pre-previa.

La fase final, del 16 al 20 de diciembre, contará con cuadros de 28 jugadores/as compuestos por:

• 12 jugadores/as mejor clasificados del Circuito de Nacionales RFET

• 9 jugadores/as por Ranking RFET

• 4 jugadores/as clasificados de la fase previa

• 1 entrada directa designada por el Comité del Circuito de Nacionales RFET

• 1 entrada directa designada por la RFET

• 1 entrada directa designada por la Federación Territorial anfitriona