Bautista y Pedro Martínez entran directamente en el cuadro principal de Australia

El castellonense Roberto Bautista y el valenciano Pedro Martínez se encuentran entre los ocho jugadores españoles, cinco en categoría masculina y tres en femenina, que figuran en la lista de entradas directas a los cuadros principales del Abierto de Australia de tenis, que se disputará entre el 19 de enero y el 1 de febrero, hecha publica este martes por la organización.

Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, encabeza la relación, en la que figuran Alejandro Davidovich, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Pedro Martínez para el cuadro masculino, y Paula Badosa, quien a finales de septiembre anunció que dejaba el tenis hasta 2026, Jessica Bouzas y Cristina Bucsa para el femenino.

Alcaraz aún no ha superado los cuartos de final en Melbourne Park, con lo que tratará de poner fin a esta racha en el primer torneo del Grand Slam del año, en el que defiende título el número 2, el italiano Jannik Sinner, campeón en 2024 y 2025. La principal ausencia de la lista masculina es el danés Holger Rune, número 15 del ránking mundial, que sigue su proceso de rehabilitación de la rotura de un tendón de Aquiles.

Alcaraz, en la exhibición de Miami. / SD

En féminas encabeza la relación la bielorrusa Aryna Sabalenka, dos veces campeona en Australia, por delante de la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff.