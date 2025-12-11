Juan Carlos Ferrero premiado como Entrenador del Año por la ATP

Como jugador protagonizó una gran carrera deportiva y ahora, como entrenador, Juan Carlos Ferrero se ha consagrado como uno de los grandes del Circuito ATP. El valenciano es uno de los artífices del éxito de Carlos Alcaraz, el brillante número 1 del mundo. La ATP cada temporada premia al mejor entrenador del año y este 2025 el galardón ha recaído en Juan Carlos Ferrero y en Samuel Sánchez, la dupla de entrenadores que dirigen la carrera deportiva de Alcaraz.

Entrenadores del número 1

Ferrero y López han contribuido con su labor de entrenadores a que Carlos Alcaraz haya cerrado el año como el No. 1 del PIF ATP Rankings, después de un curso en el que ha terminado como el jugador con más títulos conquistados (8), incluyendo Roland Garros y el US Open, además de los ATP Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati. Alcaraz logró recuperar el trono mundial ganando un intenso pulso con el italiano Jannik Sinner que durante muchos meses lideró la clasificación mundial.

Este año 2025 Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz apostaron por enriquecer el cuerpo técnico con la incorporación de Samuel Sánchez, un entrenador con experiencia y al que Ferrero conoce muy bien ya que López fue entrenador también del de Villena, además de Pablo Carreño Busta o Nicolás Almagro.

Juan Carlos Ferrero, al igual que Alcaraz, fue número 1 del mundo del ranking ATP durante 8 semanas en 2003, año en el que alcanzó su máximo éxito, el títilo de Roland Garros. Ahora, Ferrero se mostró feliz de haber sido designado mejor entrenador del año junto a López: "Es una alegría muy grande”, confesó a ATPTour.com. “No tenía ninguna duda de que Samuel iba a encajar muy bien en la filosofía de trabajo, porque llevamos muchos años juntos y sabe perfectamente lo que yo quiero para Carlos [Alcaraz]. Desde el principio ha hecho un gran trabajo”.

Ferrero y Samuel López junto a Carlos Alcaraz y Pablo Carreño / ATP

“Ha sido todo fácil, porque los resultados han acompañado”, bromeó López con una sonrisa ante las palabras de Ferrero. “A Juan Carlos lo conozco desde que tiene diez años y a Carlos desde que empezó sus primeros pasos en la Academia [Ferrero Tennis Academy]. Yo había estado con Pablo [Carreño Busta] en todo ese período, pero habíamos compartido muchos momentos. El ambiente de trabajo ha sido muy fácil, porque nos conocemos de siempre y entendíamos lo que Carlos necesitaba”.

Segundo título de Mejor Entrenador para Ferrero

Desde que se instauró esta categoría dentro de los Premios ATP —votada por los propios entrenadores— Ferrero ha estado nominado en cuatro ocasiones y en dos de ellas (2022, 2025) se ha quedado el galardón, siendo el primero en repetir éxito.

“Sinceramente, desde que entré en este proyecto, nunca ha sido un objetivo ser premiado como el Entrenador del año. Pero que se reconozca este trabajo por parte del resto de entrenadores que entienden como nosotros lo complicado que es, significa mucho para mí haberlo conseguido dos veces ya”, reconoció el antiguo No. 1 del mundo. “Este año es doble alegría, porque lo comparto con Samuel”.

Premio Entrenador ATP del año

2016. Magnus Norman | Stan Wawrinka

2017. Neville Godwin | Kevin Anderson

2018. Marian Vajda | Novak Djokovic

2019. Gilles Cervara | Daniil Medvedev

2020. Fernando Vicente | Andrey Rublev

2021. Facundo Lugones | Cameron Norrie

2022. Juan Carlos Ferrero | Carlos Alcaraz

2023. Darren Cahill y Simone Vagnozzi | Jannik Sinner

2024. Michael Russell | Taylor Fritz

2025. Juan Carlos Ferrero y Samuel López | Carlos Alcaraz

Un gran año para el trío Alcaraz-Ferrero-López

Ferrero y López han contribuido a que Alcaraz logre este año con 71 victorias —mejor marca personal y récord de 2025— que le ha servido para adjudicarse el ATP Year-End No. 1 presented by PIF.

Ambos han dado forma a un mismo mensaje recitado a dos voces. Cada uno a su manera, pero directo al corazón de su pupilo. “Quizás yo he aportado frescura, porque Juan Carlos lleva siete años con él y yo llego nuevo, conozco al equipo y cada uno hemos aportado lo mismo, pero de diferente forma. Sobre todo, hemos insistido mucho en que hubiese alegría a la hora de trabajar”, aclaró López.

“El objetivo es que Carlos trabaje al 100% y saque el talento que tiene dentro. Lo hacemos con trabajo y disciplina, pero a la vez con alegría y felicidad. En ese aspecto, yo tal vez soy un poco más estricto y serio en ese sentido”, valoró Ferrero antes de añadir: “Y Samuel es más abierto y bromista, pero a la vez con esa seriedad que se necesita a la hora de trabajar”.

Ferrero analiza la temporada de Alcaraz

La gira estadounidense en marzo entre los ATP Masters 1000 de Indian Wells y Miami marcó un punto de inflexión en la temporada. Sobre todo, tras caer de forma prematura en su estreno ante David Goffin en el Hard Rock Stadium.

“Carlos venía de ganar en Róterdam, donde lo había hecho muy bien, pero en Indian Wells y Miami, perdió un poco la confianza”, reveló Ferrero. “Fue un momento complicado, no por encajar la derrota sino por el cómo. Se fue un poco tocado del torneo y a la vuelta tuvimos una charla. En muchas ocasiones vamos hablando con él, pero cuando realmente lo ves más irascible o débil en algún momento puntual de la temporada siempre se habla un poco más desde el aspecto psicológico y de amistad, más que como un entrenador”.

Y hubo un ‘clic’. Concretamente, en el ATP Masters 1000 de Montecarlo. “Ganar en Montecarlo, sin jugar del todo bien, pero teniendo una actitud de diez le ayudó muchísimo a encarar con más claridad el resto de la temporada. A partir de ahí llegaron muchas finales, resultados increíbles como en los Grand Slam… Pero Montecarlo fue una luz que abrió las puertas a ganar esa confianza que necesitaba y, a partir de ahí, pudo encadenar unos resultados impresionantes”.