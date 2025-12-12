El gran objetivo de Carlos Alcaraz en 2026

Después de unas merecidas vacaciones tras acabar siendo el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, tiene ya la mente puesta en la temporada 2026. Y un gran objetivo en el horizonte: el Abierto de Australia, donde nunca ha podido pasar de cuartos de final. ¿Por qué es su gran reto? La temporada ATP arranca a principio de año, el dos de enero empieza el primer torneo previsto en el calendario, y apenas 15 días después arranca el primer Grand Slam en Melbourne.

"Esta semana empiezo la pretemporada, me hace ilusión trabajar bien y preparar de la mejor manera posible a nivel físico y mental el inicio de año. Mi objetivo claro para 2026 es ganar el Open de Australia. Lo bueno y lo malo es que es el primer torneo del año. Quiero estar listo para dar un buen nivel", comentó Alcaraz en un acto en su tierra donde fue premiado por cuarto año consecutivo como el mejor deportista de la Región de Murcia.

En Autralia ha disputado hasta ahora en su carrera 15 partidos, saldados con un balance de 11-4, pero sin pasar de cuartos de final hasta el momento. Es el único Grand Slam que aún no tiene en su palmarés, puede convertirse en el jugador más joven de todos los tiempos en ganar los cuatro grandes y tiene claro que ese objetivo es más que motivador para dar hacer un gran esfuerzo en pretemporada. El tenista español es plenamente consciente de lo importante que sería coronarse como campeón en Melbourne, algo que le permitiría arrebatar a Rafa Nadal el récord de precocidad a la hora de ganar los cuatro Grand Slam.

Este récord se ha mantenido desde hace 14 años, cuando Rafa Nadal, de sólo 24 años, ganó su primer US Open, en 2010. Carlos Alcaraz, de tan sólo 21 año , ya cuenta con tres de los 4 Grand Slams. A falta del grande de Australia, el murciano tiene una oportunidad de oro con este inicio de 2026 para conseguirlo.

Juan Carlos Ferrero junto a Carlos Alcaraz / ATP

La dificultad de Melbourne

Preguntado sobre por qué este torneo le cuesta más que otros, Carlos Alcaraz fue claro. "El hecho de disputarse al inicio de temporada hace que me sea complicado llegar con ritmo competitivo, pero no diría que se me da mal. sino que otros jugadores se desenvuelven mejor en ese contexto. Considero que he hecho un muy buen tenis en Australia y pequeños detalles han sido los que propiciaron mis derrotas. Me falta el último empujón para avanzar, pero creo y espero que este año va a ser diferente", aseveró el joven murciano, motivado de cara al Open de Australia 2026.