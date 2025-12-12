Rafa Nadal, operado, bromea: "Me pierdo el Abierto de Australia"

Aunque hace más de un año que dejó el tenis profesional, Rafa Nadal sigue luchando contra las lesiones. El balear ha comunicado en sus redes sociales que ha tenido que someterse a una operación. La intervención se llevó a cabo el jueves en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa.

Tal y como informaron a EFE fuentes próximas al campeón de 22 Grand Slams, la intervención tuvo lugar por una "artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana", la que une la base del pulgar con la muñeca, entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.

La operación fue realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Doctor Vilaró, y practicada por el Doctor Álex Lluch.

Con buen humor

Una intervención que consistió en una "artroplastia" con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación. Rafa Nadal se ha tomado con resignación y buen humor la operación: "Me parece que no podré jugar Open de Australia en enero", bromeaba. "He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto", explicaba a continuación.

Rafa Nadal, que se retiraba del tenis en noviembre de 2024, justo cuando se cumplía un año volvía a jugar un partidillo de entrenamiento en su Academia. El balear había estado 12 meses totalmente alejado de las raquetas y las canchas. Ahora, esta nueva operación le obligará a guardar reposo una temporada antes de reemprender su actividad deportiva, aunque ya sin la presión de tener que jugar a nivel profesional, sino simplemente por puro placer.