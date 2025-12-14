El plan de Djokovic para ganar su vigesimoquinto Grand Slam a sus 38 años

Novak Djokovic es el tenista con más Grand Slams de la historia, con 24 títulos supera por dos a Rafa Nadal y por cuatro a Roger Federer. No obstante, a sus 38 años ya tiene pocas oportunidades de seguir aumentando su enorme palmarés, pues el físico ya no es el mismo y han aparecido dos tenistas como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner que se han repartido a partes iguales los últimos ocho 'majors' disputados.

El serbio ha comenzado su pretemporada antes que el resto de tenistas del 'top 10', ya que el número cuatro del ranking renunció a las ATP Finals de Turín y su país no clasificó para la Final a 8 de la Copa Davis de Bolonia. De esta forma, Djokovic llegará más 'fresco' que sus competidores al próximo Open de Australia que comienza en enero.

Djokovic, Federer y Nadal. / ATP TOUR

Un enfrentamiento contra el paso del tiempo

De ganarlo, se trataría del vigesimoquinto Grand Slam y el undécimo ganado en las pistas de Melbourne, desempatando con la australiana Margaret Court. Sin embargo, no lo tendrá fácil y para hacer frente a la nueva 'ola' de tenistas ha incorporado una nueva figura a su equipo que supervisa todo lo que hace 'Nole'.

El de Belgrado se ha hecho con los servicios del doctor Mark Kovacs, que tendrá diversas funciones: prevención de lesiones, acondicionamiento físico, recuperación y optimización del rendimiento en la pista. Kovacs fue campeón de tenis en su época universitaria y ahora es director ejecutivo de la International Tennis Performance Association.

Ya hizo algo similar en 2010

En 2010, el balcánico contrató al nutricionista Igor Cetojevic, el cual le diagnosticó intolerancia a la lactosa y al gluten. A partir de ahí comenzó a llevar a cabo una estricta dieta sin lácteos, gluten y azúcar refinado, terminando con todos los casos de alergia que le perseguían durante sus giras europeas en tierra batida.

Djokovic siempre ha ido un paso por delante del resto de sus competidores en materia de cuidarse para tratar de alargar su carrera lo máximo posible y ya ha dicho en varias ocasiones que su deseo es llegar en activo a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.