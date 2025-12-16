Bernabé Zapata anuncia su retirada del tenis a los ¡¡¡28 años!!!

El tenis español y el valenciano en particular han recibido este martes la sorprendente noticia de la retirada de uno de sus mejores representantes de los últimos años, Bernabé Zapata.

El que fuera número 37 del ranking mundial de la ATP en el 2023 destaca entre sus motivos "falta de hambre y motivación" para seguir el máximo nivel en el tenis profesional, en un mensaje que compartió a través de su cuenta de Instagram.

"Siento y sé que sigo siendo joven, pero después de toda una vida jugando ya no estoy dispuesto a seguir haciendo el sacrificio que se requiere para ser un jugador de élite. No tengo el mismo hambre ni tampoco la motivación que necesita un jugador para superarse día a día".

Además, el propio Zapata va a más y quiso mandar también un mensae de disculpas. "El tenis es muy exigente y muchas veces te lleva al límite. Pienso que muchas veces no actué de manera correcta con la gente que me rodeaba", señaló Zapata.

Bernabé Zapata, en su última participación en la Copa Faulcombridge. / F. Calabuig

Aviso de sus problemas meses atrás

En una entrevista con ‘Punto de Break' el pasado mes de abril, el propio Zapata ya fue claro al avanzar distintos problemas de salud mental que le afectaban dentro y fuera de la pista. "Empiezo a funcionar de manera automática: ir al torneo, jugarlo, viajar e ir a mi casa. No tener esa ambición de querer ser mejor jugador. Empieza a darme un poco igual el ranking, deja de importarme estar en los torneos, deja de importarme el dinero y empiezo a desmotivarme muchísimo. Empieza a serme muy duro viajar». Eso conllevó una bajada de rendimiento deportivo que no supo sobrellevar: «Empezaba a no aceptar las derrotas, estaba cansado de perder».

A ello añadió que "recuerdo estar en mi casa y decirle a mi mujer llorando: ‘No quiero irme a Toronto, no puedo más'. No era feliz en lo que estaba haciendo, no tenía ambición ninguna y tenía un problema grande".

Sus mejores momentos

En 2022, Zapata superó al estadounidense John Isner en la tercera ronda de Roland Garros y cayó octavos ante Alexander Zverev. Pero no fue el único gran momento de su carrera deportiva, ya que también pudo jugar la Copa Davis en València en La Fonteta y tiene en su trayectoria un histórico encuentro ante Novak Djokovic.