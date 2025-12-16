Arranca la fase final del Campeonato de España Absoluto en el Sporting Club de Tenis de Valencia

La fase final de la vuelta del Campeonato de España de Tenis Absoluto arranca este martes 16 de diciembre en las pistas del Sporting Club de Tenis de Valencia, una competición dotada económicamente de 41.250€ en premios igualitarios para las categorías masculina y femenina. El torneo arranca con la incertidumbre de las condiciones meteorológicas ya que la lluvia podría alterar el programa de esta primera jornada y participantes y organizadores están pendientes de las previsiones para las próximas jornadas.

El torneo regresa por todo lo alto al calendario nacional en la que históricamente será la 105ª edición en el caso del Campeonato de España MAPFRE de Tenis Absoluto Masculino y la 91ª del Campeonato de España Iberdrola de Tenis Absoluto Femenino.

Última cita del año

La competición culmina el nuevo Circuito de Nacionales RFET organizado en colaboración con la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, y que este primer año ha contado con un total de 34 pruebas repartidas por toda la geografía nacional.

Del pasado martes 9 al viernes 12 de diciembre se disputó una fase pre-previa en la que participaron 48 jugadores/as según inscripción por ranking. Posteriormente, del sábado 13 al lunes 15 de diciembre, se celebró la fase previa con un cuadro de 32 jugadores/as, formado por los 19 campeones/as territoriales, 9 inscritos por ranking y 4 clasificados de la pre-previa.

Desde este martes y hasta el sábado 20 de diciembre, día de finales, arrancan los cuadros principales con un total de 28 jugadores/as en cada uno de ellos. Carlos Taberner, Pol Martín Tiffon, Carlos Sánchez Jover y Andrés Santamarta encabezan el cartel masculino, mientras que las favoritas en categoría femenina serán Ángela Fita, Aliona Bolsova, Celia Cerviño y Lucía Cortez.

Coincidiendo con la disputa del Campeonato de España de Tenis Absoluto se celebrará en Valencia el Congreso Nacional de Técnicos y el Máster del Circuito Aficionados de la RFET.