Alcaraz y Ferrero separan sus caminos tras siete años de relación profesional

Carlos Alcaraz sorprendía este miércoles 17 de diciembre con un comunicado en sus redes sociales donde anunciaba el fin de su relación profesional con el valenciano Juan Carlos Ferrero, el entrenador con el que pasó de ser una promesa del tenis a erigirse en el actual número 1 del mundo. Ferrero ayudó al murciano a conquistar 24 torneos ATP, entre ellos 6 Grand Slam. Alcaraz anunciaba su decisión a través de las redes sociales: "Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo", afirmaba el murciano. Aunque Alcaraz habla de una decisión consensuada"juanki y yo", todo apunta a que sin embargo, ésta ha sido unilateral. Así se refleja de la confesión de Juan Carlos Ferrero que a su vez también ha lanzado un comunicado este miércoles: "Me hubiera gustado seguir.", afirma el de Villena: "Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la forma de volver a cruzarse. Gracias, Carlos, por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu forma de competir me haya hecho sentir tan especial. Te deseo lo mejor tanto a nivel profesional como personal".

Una ruptura sin acritud

"Si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar. Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos", afirma Alcaraz. Una decisión que llega apenas unas semanas antes de iniciar la nueva temporada con el Abierto de Australia (único grande que el murciano no tiene en su colección), en el horizonte."Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos", apuntó en su párrafo final Carlos Alcaraz.

Una gran relación personal y profesional / @juankiferri

Siete años trabajando juntos

Alcaraz y Ferrero ponen fin así a siete años de relación laboral. El valenciano empezó a entrenar al ahora número 1 cuando éste tenía sólo 15 años y, aunque apunta muy alto, sólo unos pocos como él, supieron ver el diamante en bruto que era el murciano. Todo empezó en 2018 cuando el agente de Alcaraz, Albert Molina, le propuso a Ferrero entrenar a su representado. Se iniciaba así una relación marcada por el éxito y las victorias. Tan sólo en 2025 Alcaraz con el de Ontinyent como entrenador ha conquistado 8 títulos y se ha erigido en el número 1. Un balance que hace tan sólo unos días llevaba a la ATP a premiar a Ferrero como entrenador del Año. Un galardón que el valenciano compartía con Samuel López, con el que hasta ahora formaba equipo en las labores de entrenador de Alcaraz. Será López el que ahora dirija la carrera del murciano en solitario.

La relación de Samuel López y Juan Carlos Ferrero es también muy estrecha. De hecho López es cofundador de la Ferrero Tennis Academy. Por tanto, Alcaraz seguirá vinculado a la academia de Ferrero, con el que sigue teniendo una gran relación personal. El intenso calendario de competición de Alcaraz en los últimos tiempos hacía ya muy complicado que pudiese entrenar en Villena, sede de la academia de Ferrero. Este año, la última vez que la visitó fue en mayo.

Volcado en su carrera

Ferrero vio pronto el potencial de Alcaraz y se volcó en potenciar su carrera, acompañándole de torneo en torneo. El valenciano llegó a viajar a Miami para asistir a la primera final de un Masters 1000 de su pupilo apenas unas horas después de acudir al entierro de Eduardo, su padre. Alcaraz siempre ha mostrado su gratitud hacia Ferrero: "Gracias a él puedo levantar este trofeo. Si no estuviera conmigo hubiera sido imposible. Juan Carlos es mi segundo padre", dijo Alcaraz tras conquistar su primer Grand Slam en Nueva York".

Samuel López toma el mando

Tras el fin de la etapa Ferrero, será otro alicantino, Samuel López, de 55 años el que asuma la total responsabilidad. Fue el propio Ferrero el que incorporó al equipo a Alcaraz en 2024 para 'repartirse' los torneos y poder acompañar al murciano en todo momento. López y Ferrero tienen una estrecha relación personal ya que el primero fue entrenador del propio Ferrero ejerciendo de ayudante de Antonio Martínez Cascales. Cuando Juan Carlos Ferrero, 'el Mosquito' se retiró tras una exitosa carrera en la que llegó a ser número 1 del mundo en 2003 tras conquistar su único Grand Slam, Roland Garros. Además de Ferrero y Alcaraz, López ha sido también entrenador de Pablo Carreño, Nicolás Almagro y Guillermo García López. Por su parte, Juan Carlos Ferrero que de momento no ha desvelado si se centrará en entrenar a otro jugador del primer nivel, además de dirigir a Carlos Alcaraz también fue entrenador del alemán Alexander Zverev.

La temporada 2026, que se presenta como un nuevo y apasionante pulso por el trono mundial entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner será la primera en la que el murciano no tendrá a su lado a Ferrero. Empieza una nueva etapa para el murciano.