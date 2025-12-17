Bernabé Zapata y López Montagud consiguen el pase a la siguiente ronda del Campeonato de España Absoluto

Los tenistas valencianos Bernabé Zapata, que anunció este martes su retirada de las pistas en mayo de 2026, y Carlos López Montagud han avanzado a la siguiente ronda del Campeonato de España de Tenis Absoluto cuya fase final acogen estos días las pistas del Sporting Club de Tenis de Valencia.

La primera jornada, prevista para el día de ayer fue cancelada por las fuertes lluvias. Hoy ha tenido lugar la segunda jornada del torneo, que se ha visto obligada a retrasar su comienzo de nuevo a causa de la climatología adversa.

En esta segunda fecha del campeonato nacional han competido Bernabé Zapata y Carlos López Montagud. Ambos tenistas han sido de los primeros jugadores del top10 del torneo en disputar sus respectivos enfrentamientos. El primero de ellos ha sido Zapata, que ha competido por primera vez desde que anunciase su retirada a través de una sincera carta que publicó sus redes sociales, en la que alegaba una "falta de hambre y motivación".

"Siento y sé que sigo siendo joven, pero después de toda una vida jugando ya no estoy dispuesto a seguir haciendo el sacrificio que se requiere para ser un jugador de élite. No tengo el mismo hambre ni tampoco la motivación que necesita un jugador para superarse día a día", reconocía el tenista de 28 años de edad en su cuenta de Instagram.

El que fuera número 37 del ranking de la ATP en 2023, número 6 en este Campeonato de España de Tenis Absoluto, se ha visto las caras con José Samuel Arauzo, al que ha superado con un 6-3, 6-1. Mientras que López Montagud (7), por su parte, también se ha impuesto a su rival, en este caso Carlos García Villanueva (6-4, 6-4).

Otros resultados de la jornada

La jornada de hoy también ha contado con la participación del número 8 del torneo, Roger Ordeig, y del número nueve, Pablo Pérez Navarro. Estos han sumado resultados dispares, pues mientras que el primero ha caído derrotado frente a Álvaro Peiró por un resultado de 4-6 y 0-6, el segundo ha certificado su pase a la siguiente ronda tras superar a Carlos Divar con un doble 6-3.