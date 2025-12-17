Bombazo: Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero

Sorpresa en el mundo del tenis. Carlos Alcaraz ha anunciado este miércoles que ha roto su relación con Juan Carlos Ferrero como entrenador tras siete años juntos de cara a la próxima temporada ATP que arrancará en enero de 2026 y donde el tenista murciano quiere seguir progresando en su trayectoria profesional después de haber cerrado 2025 como número uno del mundo.

El de El Palmar ha tenido bonitos palabras para el que ha sido su entrenador en los últimos siete años y con el que ha crecido en este mundo gracias a su experiencia también como jugador en su momento: "Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo. Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba". "Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos", añade Alcaraz.

"Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho", señala el tenista murciano, que seguirá trabajando, como así ha empezado ya en pretemporada con Samuel López.

Ferrero y Samuel López junto a Carlos Alcaraz y Pablo Carreño / ATP

Mejor entrenador ATP de 2025

Como jugador protagonizó una gran carrera deportiva y ahora, como entrenador, Juan Carlos Ferrero se ha consagrado como uno de los grandes del Circuito ATP. El valenciano es uno de los artífices del éxito de Carlos Alcaraz, el brillante número 1 del mundo. La ATP cada temporada premia al mejor entrenador del año y este 2025 el galardón ha recaído en Juan Carlos Ferrero y en Samuel Sánchez, la dupla de entrenadores que dirigen la carrera deportiva de Alcaraz. Juanqui es el único que tiene ese reconocimiento por dos veces ya que también lo ganó en 2022.

Carlos Alcaraz, junto a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, en el entrenamiento en las pistas de Roland Garros / Efe

Mensaje de Alcaraz

Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo. Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar. Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos. Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. Gracias por todo, Juanki!