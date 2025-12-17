La reacción de Ferrero a la decisión de Carlos Alcaraz de separar sus caminos

Inesperada noticia la de que Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero como entrenador y también las palabras de Juanqui a esta decisión. El de Ontinyent asegura, a través de redes sociales, que le hubiera gustado seguir como entrenador del tenista murciano junto a Samuel López, que ahora dirigirá al de El Palmar en 2026 en solitario. "Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse. Gracias, de corazón", esas son las palabras de Ferrero tras hacerse oficial la noticia.

Después de siete años juntos, deja de ser entrenador de Alcaraz en su mejor momento, como número uno de la ATP, y también tras el reconocimiento de Ferrero, junto a Samuel López, como mejor entrenador de la temporada 2025. Como jugador protagonizó una gran carrera deportiva y ahora, como entrenador, se ha consagrado como uno de los grandes del Circuito ATP. El valenciano es uno de los artífices del éxito de Carlos Alcaraz, el brillante número 1 del mundo. La ATP cada temporada premia al mejor entrenador del año y este 2025 el galardón ha recaído en Juan Carlos Ferrero y en Samuel Sánchez, la dupla de entrenadores que dirigen la carrera deportiva de Alcaraz.

Comunicado de Ferrero

“Hoy es un día difícil. Uno en el que cuesta encontrar las palabras. Despedirse nunca es fácil, y menos cuando detrás hay tantas experiencias compartidas. Hemos trabajado duro, crecido juntos, y compartiendo vivencias inolvidables. Quiero dar las gracias por el tiempo, la confianza, el aprendizaje y, sobre todo, por las personas que me han rodeado durante todo este viaje. Me llevo risas, retos superados, conversaciones, apoyo en los momentos difíciles y la satisfacción de haber formado parte de algo único. Hoy, se cierra una etapa muy importante en mi vida. La cierro con nostalgia, pero también con orgullo e ilusión por lo que pueda venir. Sé que todo lo vivido me ha preparado para ser mejor.

Ferrero, en un partido. / EP

Gracias, Carlos, por la confianza y esfuerzo por hacer que tu forma de competir me haya hecho sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor, tanto a nivel personal como profesional. Gracias también a todo el equipo por facilitarme el trabajo todos estos años. Con vosotros he aprendido que el trabajo no son tareas ni resultados, sino las personas que caminan a tu lado. Cada uno de vosotros deja una huella en mí que no olvidaré. Hemos sido un equipazo a pesar de las dificultades. Estoy seguro que seguiréis cosechando éxitos.

Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse. Gracias, de corazón”.