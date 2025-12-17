¿Quién será el sustituto de Juan Carlos Ferrero como entrenador de Alcaraz?

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero anunciaron este martes el final de su trayectoria conjunta después de más de siete años. El extenista de Ontinyent apostó por el murciano cuando este apenas empezaba a despuntar, con 15 años, y juntos han alcanzado la cima del tenis mundial, incluidos los 14 títulos que atesora.

A partir de 2026, el tenista de El Palmar no contará con la presencia de Ferrero en su palco, aunque sí tendrá una cara conocida de quien recibir instrucciones. Aunque no se ha hecho oficial, todo parece indicar que Carlitos seguirá contando con Samu López como técnico.

El alicantino de 55 años se incorporó al cuerpo técnico de Alcaraz en 2025 y se estrenó como entrenador en solitario en febrero en el torneo de Rotterdam. Desde entonces ha acompañado al murciano en varios torneos, combinándose con Ferrero. En esa primera toma de contacto, Alcaraz ya salió con el título del ATP 500 neerlandés bajo el brazo.

Después de Rotterdam, Samu López estuvo también con Carlos en solitario en Doha, mientras que Ferrero se puso al frente en los dos primeros Masters 1.000 del año (Indian Wells y Miami). En el siguiente, en Montercalo, el sitio fue de nuevo para Samu y Roma para Ferrero, para pasar a una dupla de entrenadores en Barcelona, igual que después en Roland Garros y Wimbledon. López afrontó en solitario la antesala del Grand Slam londinense, Queen's, igual que en Cincinnati, antes de que viajara Juanki para el Open USA. Ambos le acompañaron en el tramo final de la temporada, en las ATP Finals de Turín.

La dupla de entrenadores recibió como colofón a una gran temporada el reconocimiento a 'Entrenador del año' 2025 que otorga la ATP. “A Juan Carlos lo conozco desde que tiene diez años y a Carlos desde que empezó sus primeros pasos en la Academia (Ferrero Tennis Academy). Yo había estado con Pablo (Carreño Busta) en todo ese período, pero habíamos compartido muchos momentos. El ambiente de trabajo ha sido muy fácil, porque nos conocemos de siempre y entendíamos lo que Carlos necesitaba”, explicó Samu López tras recibir el premio.

Amplia experiencia

Una figura habitual en la academia de Juan Carlos Ferrero en Villena, de quien es director deportivo, Samu López ejerció de entrenador de Pablo Carreño hasta que rompió su vinculación a finales de 2024 para incorporarse al cuerpo técnico de Alcaraz. Con Samu en el banquillo, el asturiano conquistó los siete títulos que constan en su palmarés.

Antes de Carreño, el alicantino se había hecho cargo de Santiago Ventura, Nicolás Almagro y Guillermo García López.