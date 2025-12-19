¿Cómo rendirá Alcaraz sin Ferrero? "Es crucial la exigencia que ahora se imponga a sí mismo"

Carlos Alcaraz reapareció ayer en público en su tierra. Realizó el saque de honor del partido de Copa entre el Murcia y el Betis. Apareció tan sonriente como siempre y no dijo nada sobre la sonada ruptura con Juan Carlos Ferrero, su entrenador durante toda su carrera profesional. Su divorcio es uno de esos temas que ha fascinado más allá del tenis, una de las noticias deportivas del año en España.

Sin que haya trascendido acritud entre ellos, al contrario -las palabras de afecto han sido recíprocas y generosas-, es el final de una historia de éxito incontestable, de una colaboración que parecía sustentada en una complicidad inquebrantable y una comprensión mutua. Por eso ha causado impacto y los especialistas llevan horas escarbando en las razones y analizando la posible repercusión en la carrera del murciano, el número uno del mundo.

Ferrero, en un entrenamiento con Alcaraz en Roland Garros. / EFE

Como ninguno de los dos ha explicitado aún la causa y solo se sabe a ciencia cierta que Ferrero habría deseado continuar, porque así lo expuso en su mensaje en redes sociales, sobre la mesa se han puesto diversas explicaciones: el desgaste de siete años de relación, las desavenencias con el contrato de renovación de Ferrero, el deseo de Alcaraz de abandonar la academia de Villena (Alicante) y entrenar en la suya propia en Murcia…

“La suma de pequeñas cosas pueden provocar que la relación tenga cada vez más exigencias. Hablo desde la distancia y la ignorancia. Pero para mí siete años tan exitosos, con tanto estrés y presión, lo considero un camino muy largo”, comenta el extenista Tomàs Carbonell a EL PERIÓDICO.

Un técnico exigente

Ferrero es identificado como un entrenador exigente, como quedó patente en el documental de Netflix ‘A mi manera’, estrenado a mediados de año, en el que se advierte que Alcaraz, a sus 22 años, necesita cada vez más cuerda para disfrutar de la vida fuera del tenis ante un entrenador que reclama pensar en la profesión las 24 horas. “Quizá uno necesita aire y el otro un nuevo proyecto”, especula Carbonell.

El tenista Carlos Alcaraz hace el saque de honor en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que Real Murcia y Real Betis disputan este jueves en estadio Enrique Roca. / Marcial Guillén / EFE

La Cope informó de una relación de tensión creciente entre Ferrero y el padre de Alcaraz, con el porcentaje de ganancias que debe llevarse el entrenador en el nuevo contrato como detonante de la separación. Demasiado alto, según una de las partes. Pero más allá de los motivos, la cuestión que el establishment del tenis se hace en las últimas horas es cómo puede influir este cambio en la carrera del campeón murciano. "Me ha sorprendido mucho, me ha entristecido y no es una buena noticia para ninguno de los dos. No creo que estuvieran tan mal para que se desencadenara todo de una forma tan precipitada", dijo Àlex Corretja en la Cadena Ser.

Los cambios de Djokovic y Nadal

Feliciano López teme que este divorcio pueda perjudicar a Alcaraz. “Creo que todavía es un poco pronto para dejar de trabajar con una persona tan fundamental como Juan Carlos. Ha sido la persona más importante en su carrera, creo, junto con el padre. No sé si va a estar mentalmente preparado para afrontar lo que le queda de carrera, por lo menos a corto plazo, sin esa figura", reflexionó en la cadena Cope.

Para Carbonell hay que tomar como referencia a los cracks del circuito. “Djokovic ha cambiado varias veces de entrenador y no ha pasado nada. Hay bastantes casos iguales. O como Nadal cuando dejó a su tío, con la connotación familiar añadida. Lo crucial es la exigencia que se marque ahora él mismo. Ya encontrará un equipo de nivel. Eso seguro. Si cambia y se exige menos, parecerá que el entrenador es menos bueno, cuando lo importante es su actitud”.

Samuel López, con Alcaraz y Ferrero. / ATP Tour

Samuel López, que entró a formar parte del equipo a finales de 2024, asumirá el papel de técnico principal a corto plazo, pero la sensación generalizada es que Alcaraz acabará buscando un entrenador en el circuito. Ello conllevaría que el alicantino de 56 años volviese a quedar relegado al rol de segundo que ya ejercía con Ferrero. En principio, el resto del grupo que ha acompañado siempre al jugador permanece.

Javier Duarte, que entrenó a Àlex Corretja, Alberto Berasategui, Tommy Robredo y Carlos Costa, entre otros, no quiere especular sobre las causas de la disolución del tándem, por prudencia y por desconocimiento, pero indica a este diario que "los tres motivos del 95% de las rupturas son los resultados, el desgaste del día a día o el económico. Y si hay una cuarta razón está vinculada a una de estas tres".

Para Duarte, la carrera de Alcaraz no debería verse lastimada por el cambio. "Algunas veces sale bien, otras no tanto. Al final el que juega es el tenista. Él es muy bueno y jugará muy bien de una forma u otra. Solo puedo decir que da pena que se separen porque la relación no daba señales de estar desgastada, pese a que siete años pueden ser muchos en el tenis. Quizá solo necesitan un descanso, un break, y acaban volviendo. He conocido casos así".

