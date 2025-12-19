Triplete valenciano en las finales del Campeonato de España

El Sporting Club de Tenis acoge este sábado una jornada que puede ser histórica para el tenis valenciano, ya que se disputan las finales del Campeonato de España de Tenis Absoluto con tres representantes valencianos en la lucha por los títulos individuales femenino y masculino.

En el cuadro femenino, el título se quedará seguro en la Comunitat Valenciana, ya que se miden en la final la valenciana Ángel Fita y la alicantina Lucía Cortez, en un partido que empezará a las 11:00 en la pista 1. En las semifinal, Fita ganó 6-3, 6-4 a Celia Cerviño, mientras que Cortez hizo lo propio con un doble 6-2 contra Raquel González.

Lucía Cortez, en el partido que le dio el billete para la final. / Pepo Ruiz/RFET

Final masculina

A continuación, será el también valenciano Carlos López Montagud (cabeza de serie número 7) quien busque el título masculino en una final que le medirá a Iñaki Montes (5). López Montagud se plantó en la final después de superar en cuartos al número 1 del torneo, el también valenciano Carlos Taberner, con una remontada (2-6, 6-2 y 6-1) y en semifinales venció al castellonense Álvaro Peiró por un doble 6-3.

Montes-De la Torre ganó al venezolano, pero afincado en València, Ignacio Parisca, en un partido que terminó 5-7, 6-3 y 6-1.

Carlos López Montagud, finalista valenciano en el cuadro masculino. / Pepo Ruiz/RFET

Finales de dobles

En la jornada del viernes se disputaron ya las finales de dobles del Campeonato de España Absoluto, con victorias de Mansilla y Pujol en el cuadro masculino y de Aliona Bolsova y Celia Cerviño, en el femenino.