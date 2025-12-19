TENIS
Triplete valenciano en las finales del Campeonato de España
Tres de los cuatro finalistas en el Sporting Club de Tenis son jugadores de la Comunitat Valenciana
La valenciana Ángela Fita y la alicantina Lucía Cortez se medirán por el título femenino
Carlos López Montagud se enfrentará en la final masculina a Iñaki Montes
El Sporting Club de Tenis acoge este sábado una jornada que puede ser histórica para el tenis valenciano, ya que se disputan las finales del Campeonato de España de Tenis Absoluto con tres representantes valencianos en la lucha por los títulos individuales femenino y masculino.
En el cuadro femenino, el título se quedará seguro en la Comunitat Valenciana, ya que se miden en la final la valenciana Ángel Fita y la alicantina Lucía Cortez, en un partido que empezará a las 11:00 en la pista 1. En las semifinal, Fita ganó 6-3, 6-4 a Celia Cerviño, mientras que Cortez hizo lo propio con un doble 6-2 contra Raquel González.
Final masculina
A continuación, será el también valenciano Carlos López Montagud (cabeza de serie número 7) quien busque el título masculino en una final que le medirá a Iñaki Montes (5). López Montagud se plantó en la final después de superar en cuartos al número 1 del torneo, el también valenciano Carlos Taberner, con una remontada (2-6, 6-2 y 6-1) y en semifinales venció al castellonense Álvaro Peiró por un doble 6-3.
Montes-De la Torre ganó al venezolano, pero afincado en València, Ignacio Parisca, en un partido que terminó 5-7, 6-3 y 6-1.
Finales de dobles
En la jornada del viernes se disputaron ya las finales de dobles del Campeonato de España Absoluto, con victorias de Mansilla y Pujol en el cuadro masculino y de Aliona Bolsova y Celia Cerviño, en el femenino.
