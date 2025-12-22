Así fue la Gala del Tenis de la Comunitat Valenciana 2025

La Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana celebró el jueves 18 de diciembre, la Gala del Tenis 2025, el acto anual en el que se reconoció a los y las protagonistas del tenis valenciano a lo largo de la temporada.

Durante la gala se hizo entrega de los trofeos a campeones y finalistas del año 2025, comenzando por los clubes campeones y subcampeones del Campeonato de la Comunidad Valenciana por Equipos, que recibieron el merecido reconocimiento a su excelente rendimiento deportivo.

Uno de los momentos destacados de la noche fue el reconocimiento a Sergio Borrego, quien recibió la distinción de “chapa blanca” como juez árbitro, en reconocimiento a su trayectoria y dedicación al arbitraje.

Asimismo, la FTCV dio la bienvenida a los nuevos clubes afiliados durante 2025 y a finales de 2024: Club de Tenis Altea Hills, Club de Tenis Caprotta, Club de Tenis Aldamar, Club Pádel Tenis Sekus, Club e Tennis Gavarda, Club de Tenis Playa Pantalan, Club de Tenis y Pickleball Playtime, Pickleball Valencia y Club de Tenis Internacional Torrevieja.

La gala continuó con un emotivo homenaje a los clubes que cumplen 50 años de afiliación a la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana. Los clubes galardonados fueron: Club de Tenis Dénia, Club de Tenis Elche, Club Social Orcelis, Sociedad Tiro de Pichón, Club de Tenis Vinaròs y Club Deportivo Monte Real, reconociendo así su fidelidad y contribución al desarrollo del tenis en la Comunitat.

Otro de los reconocimientos de la noche fue para los medios de comunicación, destacando en esta edición a Cadena COPE, por su labor como altavoz del deporte y del tenis, recordando que este deporte no solo se vive en la pista, sino también fuera de ella.

El evento contó además con un momento de espectáculo gracias a la actuación de Pando el Mago, que sorprendió a los asistentes con números de magia y un impactante acto de escapismo.

Entrega de Trofeos

A continuación, se entregaron los trofeos a los campeones y finalistas de los Campeonatos de la Comunidad Valenciana individuales, reconociendo los excelentes resultados obtenidos en las competiciones regionales.

Desde la FTCV se quiso agradecer especialmente la presencia y el apoyo de los patrocinadores, que además ofrecieron atractivos sorteos durante la gala: Dunlop, Levante Wagen, Kelme, Caixa Popular, Hospital Ribera IMSKE, Itegra y AON.

Campeones y finalistas en distintas categorías. / FTCV

La gala prosiguió con la entrega de galardones a equipos y deportistas que lograron puestos destacados en Campeonatos de España y torneos internacionales, así como un reconocimiento especial a las selecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana. En este apartado, el público dedicó una ovación especial a Francisco Revert Saus, campeón de individual y dobles masculino +90 del Campeonato de España de Veteranos, quien se alzó con la medalla de oro.

El acto contó con la presencia de Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis, quien también recibió un reconocimiento como máximo representante del tenis nacional.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el Hall of Fame, iniciativa iniciada el pasado año y que en esta edición reconoció al Club Español de Tenis, uno de los clubes más antiguos de la Comunidad Valenciana.

Reconocimientos

La gala quiso además rendir un sentido homenaje a Digna Peinado, una figura imprescindible para el tenis valenciano. Trabajadora incansable y comprometida, fue la primera mujer en España en acceder a una presidencia en el ámbito del tenis, afrontando críticas y prejuicios con firmeza, determinación y resultados, y dejando una huella imborrable en el desarrollo y la representación del tenis en nuestra comunidad.

También se reconoció a Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, por su incansable compromiso con el deporte de la Comunidad Valenciana y su papel clave en la evolución y fortalecimiento de las federaciones deportivas.

La Gala del Tenis 2025 se cerró con las palabras de la secretaria de la FTCV, Lola Escandell, quien fue la encargada de poner el broche final al acto.

Tras la finalización oficial, los asistentes disfrutaron de un cóctel, un espacio distendido para el networking y las fotografías en el photocall con los trofeos.