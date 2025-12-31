El plan de trabajo de Alcaraz y calendario ATP de los primeros meses

Acaba el año y empieza la temporada ATP. Carlos Alcarazya tiene diseñado su ruta para los primeros meses del año. De momento, seguirá entrenando en El Palmar hasta el domingo para iniciar el lunes su primera gira internacional de 2026, que arranca para el número 1 del mundo del tenis con una exhibición en Incheon (Corea del Sur) ante el 2, el italiano Jannik Sinner, el sábado 10 de enero.

Una preparación para el gran objetivo de la temporada. Y es que el primer grande llega pronto y el tenista volará hasta Melbourne, donde afrontará su participación en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y el único de los cuatro que aún no ganó y su principal objetivo del año. Después regresará a Europa para defender título en el ATP 500 de Rotterdam, en Países Bajos, del 9 al 15 de febrero, y volverá a hacer las maletas para los Masters 1.000 estadounidense de Indian Wells del 4 al 15 de marzo y Miami del 18 al 29 de ese mismo mes, campeonatos que ya conquistó por dos veces en California y en una ocasión en Florida.

Además de los cuatro major, prevé disputar los principales torneos de esa categoría del circuito , entre ellos el de Madrid del 22 de abril al 3 de mayo y varios ATP 500 como el de Barcelona justo antes, del 13 al 19 de abril.

Trabajo sobre pista dura

En estas primeras semanas de trabajo, tras anunciarse además la ruptura con Juan Carlos Ferrero, Alcaraz ha trabajado sobre pista dura, la temporada ATP arranca sobre esta superficie. Para adaptarse a esa superficie viene ejercitándose en las canchas rápidas de su localidad natal con Samuel López. Después de cada entrenamiento son muchos los autógrafos que firma y las fotografías que se saca la figura del tenis mundial con los aficionados que asisten a la práctica y a los que dedica un rato de buen grado.

El tenista español Carlos Alcaraz. / Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA / DPA

2026: luchar en lo más alto

El 2026 se abre ante Carlos Alcaraz como el verdadero desafío de los grandes. Ya no será el joven que irrumpe ni el campeón que sorprende, sino el hombre al que todos quieren derribar. Cada torneo será una prueba de resistencia, cada partido una batalla contra rivales que estudian cada uno de sus gestos. Pero si algo ha demostrado el murciano es que sabe evolucionar. Su tenis aún tiene margen de crecimiento, su físico parece hecho para soportar la exigencia del circuito y su cabeza, cada vez más fría, empieza a dominar los momentos límite. Si 2025 fue el año de la consagración, 2026 puede ser el de la confirmación definitiva: el curso en el que Carlos Alcaraz no solo defienda su trono, sino que empiece a construir una era.