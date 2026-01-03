La valenciana Edurne Tortajada Ros ha cerrado 2025 con una escalada impresionante entre las mejores junior de Europa. Tras proclamarse Campeona Infantil de Cataluña a principio de año y quedar cuartofinalista en el Campeonato de España de tenis SUB14 en Mataró, comenzó su escalada en los torneos internacionales de Tennis Europe consiguiendo la plata en los torneos Guillermo Vilas Trophy SUB14 y SUB16 en Mallorca y el Catalonia Open SUB16 en Lleida. Su campeonato de España Alevín de 2024 ya queda lejos.

Con los buenos resultados de este último trimestre, Edurne reafirma su condición de nº1 en su categoría dentro del ranking nacional RFET. Asimismo, los puntos obtenidos internacionalmente le otorgan una plaza en el Main Draw del prestigioso torneo “Le Mondial Les Petit AS” by Wilson, que tendrá lugar a finales de enero en Tarbes (Francia). La proyección de Edurne es evidente ya que con tan solo 13 años está entre las mejores junior de Europa. El plan de competición para 2026 está enfocado en los torneos Super Category de Tennis Europe, dando ya el salto a los ITF Junior SUB18.

La valenciana Edurne Tortajada se consolida como Nº1 Sub14 de España y sorprende en Europa / SD

Caminando entre gigantes

"No puedo sentirme mejor después de estas dos semanas de duro trabajo que me ha llevado a la segunda posición en SUB14 y SUB16 Tennis Europe Vilas Trophy. Con un contundente 4-1 arriba en el primer set, he comenzado a sentir que las piernas me decían: 'Date un respiro Edurne. Has hecho un buen trabajo y es momento de descansar y recuperarte. El camino es largo y no tenemos que demostrar nada a nadie'. He tenido que retirarme, pues más vale prevenir que curar y para mí el objetivo no es ganar un torneo, ni dos… mi objetivo es ser la mejor versión de mí misma y lo estoy consiguiendo. Mi tenis y mi cabeza mejoran por días".

La valenciana Edurne Tortajada, en Mataró / SD

Edurne es el futuro del tenis femenino español.