El millonario premio al que aspira Alcaraz en el Abierto de Australia: ¡récord histórico!

El tenis mundial rivaliza también a nivel económico. Los cuatro 'Grandes' se afanan en ser los mejor pagados temporada tras temporada. Así, el primero del año, el torneo que abre el calendario de Grand Slam de 2026, el Abierto de Australia ha anunciado un nuevo récord en premios con 111,5 millones de dólares australianos (63,93 millones de euros), un aumento del 16 por ciento respecto al año pasado y el más grande en la historia del torneo.

Los ganadores de cada uno de los cuadros individuales se embolsarán 4,15 millones de dólares australianos, o lo que es lo mismo, 2,8 millones de dólares estadounidenses (USD) lo que supone un aumento del 19 por ciento y el finalista 2,15 millones, un 13 por ciento de incremento respecto al año pasado. Los semifinalistas 1,25 millones, según anunció este martes la organización del primer Grand Slam de la temporada. Un suculento premio al que aspira el murciano Carlos Alcaraz, número 1 del mundo. El Abierto de Australia comenzará el próximo 18 de enero.

Incremento en los premios

La inversión "refleja el compromiso de Tennis Australia de apoyar las carreras de tenis en todos los niveles, desde estrellas en ascenso hasta campeones de Grand Slam, y garantizar que el deporte siga siendo sustentable para todos los competidores".

Esta cuantía supone el mayor incentivo económico de la historia del evento: 111,5 millones de dólares frente a los 96,5 de la pasada edición. Las rondas clasificatorias suben un 16 por ciento.

El US Open tiene el récord

Los cuatro grandes, así siguen su tendencia al alza. El ganador del Roland Garros 2025 —tanto en la categoría individual masculina como femenina— recibió un premio de 2,5 millones de euros. Carlos Alcaraz, ganador individual del US Open 2025, recibió un premio récord de 5 millones de dólares por su victoria en el torneo de Flushing Meadows, en Nueva York. Este monto representa la mayor cantidad que ha recibido un campeón de Grand Slam en la historia del tenis hasta ese momento y supuso un aumento del 39% respecto a 2024. Mientras, Sinner se embolsó 4,1 millones por ganar Wimbledon.