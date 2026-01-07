¿Cuándo arranca el Open de Australia 2026? Calendario, horario y dónde ver a Carlos Alcaraz

La temporada ATP de tenis empieza siempre fuerte ya que el primer Grand Slam llega en las primeras semanas. Y además, es el gran objetivo que persigue Carlos Alcaraz este curso. ¿Por qué es su gran reto? El tenista murciano, ya sin Juan Carlos Ferrero como entrenador, tiene ya la mente puesta en la temporada 2026. Y un gran objetivo en el horizonte: el Abierto de Australia, donde nunca ha podido pasar de cuartos de final.

En Autralia ha disputado hasta ahora en su carrera 15 partidos, saldados con un balance de 11-4, pero sin pasar de cuartos de final hasta el momento. Es el único Grand Slam que aún no tiene en su palmarés y puede convertirse en el jugador más joven de todos los tiempos en ganar los cuatro grandes. El tenista español es plenamente consciente de lo importante que sería coronarse como campeón en Melbourne, algo que le permitiría arrebatar a Rafa Nadal el récord de precocidad a la hora de ganar los cuatro Grand Slam. Este récord se ha mantenido desde hace 14 años, cuando Rafa Nadal, de sólo 24 años, ganó su primer US Open, en 2010. Carlos Alcaraz, de tan sólo 21 año , ya cuenta con tres de los 4 Grand Slams. A falta del grande de Australia, el murciano tiene una oportunidad de oro con este inicio de 2026 para conseguirlo.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner intentarán extender su dominio de Grand Slam este enero en el Abierto de Australia, donde ambos encabezan la lista de inscritos para la edición de 2026 en Melbourne Park. Alcaraz y Sinner han levantado el trofeo individual masculino en los últimos ocho torneos de Grand Slam. Esa racha comenzó con el primer major de Sinner en el Abierto de Australia 2024, y el italiano llegará a Melbourne buscando su tercera corona consecutiva en el evento tras revalidar el trono en el primer grande del año en 2025. El de El Palmar, por su parte, con seis majors en su palmarés, buscará completar el Career Grand Slam en Melbourne, tras haber levantado dos copas en Roland Garros, Wimbledon y el US Open. El mejor resultado del español tras cuatro visitas al Abierto de Australia fueron los cuartos de final firmados en 2024 y 2025.

¿Cuándo empieza el Abierto de Australia?

El torneo de Melbourne arrancará del 12 al 17 de enero con los partidos de fase previa. Ya el domingo 18 de enero empezarán los partidos de primera ronda, que se prolongarán hasta el martes 20. Entre el miércoles 21 y jueves 22 se jugarán los encuentros de segunda ronda, mientras que la tercera será el viernes 23 y sábado 24. El domingo 25 y el lunes 26 se jugarán los octavos y entre el martes 27 y miércoles 28 de enero se definirán los cruces de unas semifinales que se jugarán el viernes 30. El domingo 1 de febrero, la gran final.

El tenista español Carlos Alcaraz. / Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA / DPA

Horarios y dónde ver

Con una diferencia horaria de nueve horas, la sesión matutina en Australia arrancará a primera hora de la madrugada en España, por los que los partidos de la tarde coincidirán con la primera hora española (sobre las 8 de la mañana). El torneo se podrá seguir en directo por televisión en Eurosport 1 y Eurosport 2.