Pedro Martínez y Rafael Jódar buscan las primeras finales españolas ATP de la temporada 2026

La temporada 2026 de tenis ha comenzado con noticias positivas —aunque todavía por completar— para los jugadores españoles. A la espera del debut oficial de Carlos Alcaraz, que disputará este fin de semana una exhibición en Corea del Sur frente a Jannik Sinner, otros nombres propios están tomando protagonismo en el circuito.

Entre ellos destacan Pedro Martínez y Rafael Jódar, que han arrancado el curso con muy buenas sensaciones en torneos Challenger. Tanto el tenista valenciano como la joven promesa se han colado en las semifinales de los Challenger 125 de Bangalore (India) y de Canberra (Australia), respectivamente.

Pedro Martínez, sólido en Bangalore

El tenista valenciano se ha clasificado para las semifinales del Challenger 125 de Bangalore (India) tras imponerse con autoridad al alemán Cedrik-Marcel Stebe por 6-2 y 6-0 en cuartos de final.

Pedro Martínez solo ha cedido un set en los tres partidos disputados hasta el momento, concretamente en su debut ante Eero Vasa. Este viernes por la mañana buscará el pase a la final ante el francés Mattéo Martineau.

El valenciano ocupa actualmente la posición 96 del ranking ATP, con el objetivo de asentarse de forma estable en el Top 100.

Rafael Jódar, una de las grandes esperanzas del tenis nacional

El relevo generacional del tenis español continúa tomando forma. Más allá de Alcaraz, Alejandro Davidovich o Jaume Munar, nombres como Martín Landaluce, el valenciano Andrés Santamarta o Rafael Jódar empiezan a consolidarse.

El madrileño, de solo 19 años, ha firmado un excelente arranque como profesional al alcanzar las semifinales del Challenger 125 de Canberra (Australia) tras vencer al japonés Sho Shimabukuro por 6-2 y 6-4.

De la previa a soñar con la final

La actuación de Jódar tiene aún más mérito al haber accedido al cuadro final desde la fase previa. Este jueves, a primera hora, se jugará el billete a la final frente al francés Kyrian Jacquet. Actualmente, Rafael Jódar es el número 165 del mundo, un ranking que refleja su rápida progresión y su creciente presencia en el circuito Challenger.