Horario y dónde ver el primer gran duelo del año entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Con el arranque de 2026 llega el primer gran duelo del año entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El número uno del mundo se enfrentará a su némesis este sábado 10 de enero en Corea del Sur como aperitivo del Open de Australia.

El duelo se presenta como un primer test competitivo para medir el estado de forma con el que el español y el italiano arrancan el curso. Se trata de uno de los enfrentamientos más atractivos del circuito, un clásico moderno que vuelve a reunir a dos tenistas llamados a protagonizar la temporada. En 2025, Alcaraz y Sinner se enfrentaron en seis finales, con cuatro victorias para el murciano y dos para el italiano. El partido llega, además, en un momento de cambio para Carlos Alcaraz, que inicia el curso 2026 con Samuel López como nuevo responsable técnico tras la salida de Juan Carlos Ferrero.

Fecha, hora y televisión

El sábado 10 de enero, a las 8:00 horas, los dos grandes referentes del tenis mundial se enfrentan en directo en Movistar Plus+ (Vamos por M+, dial 8) para todos los clientes de la plataforma.

A las puertas del primer Grand Slam del año, el Open de Australia que se disputará entre el 18 de enero y el 1 de febrero, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner serán protagonistas del un pàrtido de exhibición que tendrá lugar este sábado en Corea del Sur, con el Inspire Arena de Incheon, a 60 kilómetros de Seúl, como escenario.

Así ve el partido Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, numero 1 del ránking ATP, habló sobre la rivalidad que mantiene con el italiano Jannik Sinner, actualmente el número 2, y consideró que entre ambos se empujan a ser mejores antes de su enfrentamiento el sábado en una exhibición en la ciudad surcoreana de Seúl. "Tras el primer encuentro contra Jannik en París en el 2021 yo también recuerdo que estaba seguro de que iba a jugar más contra él, pero probablemente al principio del torneo: primera, segunda o tercera ronda. Después de eso creo que es un regalo que nos ganamos jugando semifinales y finales en los 'majors', en los torneos más grandes del mundo", indicó en una rueda de prensa junto al que será su oponente.

"Hemos construido una rivalidad especial, empezando desde Challengers, luego en torneos ATP 250 haciendo nuestra primera final, y de ahí a las finales de los torneos más grandes del mundo. Creo que ambos nos empujamos el uno al otro a ser mejores al cien por cien. Estoy muy feliz de vivir y poder tener esta rivalidad con él", añadió.

Alcaraz profundizó en su reflexión: "Ambos vimos lo que somos capaces de hacer; repartiéndonos los últimos dos años los Grand Slams, ganando Masters 1000... La gente puede verla como una muy buena rivalidad. Mucha gente nos ve en el top, algunos jugadores han hablado de que tienen que alcanzarnos... creo que eso es una gran señal, para ser honesto".

"Y creo que la gente está muy emocionada por cómo va a ser el 2026 para nosotros, si vamos a hacer lo mismo, si vamos a jugar finales, si vamos a jugar muchos partidos juntos. Es emocionante tener ese 'hype' para que la gente vea tenis o siga los resultados. Y para nosotros es inspirador", apuntó.

Preguntados acerca de la posibilidad de que ambos hagan algún día pareja de dobles, el murciano manifestó: "Creo que no hay duda sobre quién jugaría al revés y quién a la derecha. Pero no estoy seguro de si alguna vez hablamos de ello. Si lo hicimos, fue una o dos veces que lo pensamos. Siendo tan jugadores de individuales y jugando tantos partidos seguidos torneo tras torneo, es realmente difícil jugar dobles a veces. Al menos una vez estaría bien".

En cuanto a otros aspectos consideró que el revés es su golpe más infravalorado y consideró que la cálida bienvenida que le dieron en el país asiático fue "una locura", afirmando que no recordaba "una tan buena". Asimismo aseguró que han tenido tiempo para hacer una buena pretemporada y que llega con "las baterías llenas" al arranque del curso.

"Es un verdadero placer estar aquí por primera vez. Empezar la temporada jugando aquí con Yannick es una gran manera de prepararse para el Abierto de Australia. Tenemos que estar listos para el primer día y venir aquí, quedarse dos o tres días, seguir preparándose... creo que fue una gran idea, una gran oportunidad para seguir creciendo. Una vez que surgió la idea, estaba dispuesto a ello", explicó.

La valoración de Sinner

Jannik Sinner, tenista italiano número 2 del ránking ATP, firmó que tanto él como el número 1, el español Carlos Alcaraz, con el que se enfrentará en una exhibición en la ciudad surcoreana de Séul, quieren hacer su propia historia y no compararse con el llamado 'Big Three' que formaron el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

"No podemos compararnos con lo que hizo el 'Big Three', no queremos, somos nosotros mismos y queremos hacer nuestra propia historia. En el deporte no deberíamos comparar tanto porque cada uno es diferente. Estoy feliz de ser parte de nosotros dos en este momento. Hay muchos otros grandes jugadores y si bajamos un poco, tomarán nuestro lugar. Es genial tenerlo a él, que me empuja al límite, para que ojalá pueda mejorar cada vez que jugamos o cuando lo veo jugar", dijo en una rueda de prensa junto al que será su rival.

"Es interesante ver cómo reaccionamos él y yo en ciertas circunstancias y ciertas superficies, cómo empieza la temporada y luego cómo irá. Estamos felices de ofrecer un buen tenis mañana, pero no va a reflejar en ninguno de nosotros cómo vamos a empezar el torneo en Australia. Estamos aquí para intentar mostrar de qué trata el tenis. Tenemos una gran rivalidad surgiendo, y necesitamos ver cuánto tiempo podemos mantener este nivel", declaró.

En relación a si jugarán alguna vez un torneo haciendo pareja de dobles, manifestó: "Yo iría al revés y Carlos a la derecha. Pero nunca hemos hablado de esto. Creo que sería divertido al menos una vez compartir la pista en el mismo lado. Estamos tan enfocados en individuales que es muy difícil porque si luego llegas lejos en individuales y también tienes que jugar dobles, no tienes la recuperación adecuada. Pero para un torneo, creo que sería genial hacerlo y vamos a hablar de ello tal vez este año. En un momento determinado donde nos apetezca o el año que viene, por qué no".

Sinner reconoció que ambos están "felices" de visitar Corea del Sur e indicó que "la energía ha sido increíble" y que intentarán divertirse en la pista para "poner una sonrisa en la mayor cantidad de gente posible": "Fue una bienvenida muy, muy cálida. Es muy agradable empezar la temporada aquí. Tuvimos una buena cantidad de tiempo para prepararnos de la mejor manera posible para la próxima temporada. Para mí, pero también para él, pasar la Navidad en casa con la familia es agradable; esto te da esa energía extra y también esperanza para continuar de la mejor manera posible para esta temporada que viene ahora".