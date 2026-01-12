Alcaraz sorprende en Australia entrenando con la camiseta de Lebron James

A Carlos Alcaraz le gusta sorprender con algún cambio de look o novedad en las grandes citas. El número uno del mundo entrenó este lunes en Melbourne para preparar el Abierto de Australia luciendo la camiseta del jugador de Los Ángeles Lakers Lebron James, ¿será una señal para convertise en el 'rey' de Australia?. Alcaraz llevó a cabo la sesión de entrenamiento con la camiseta púrpura con el dorsal 23 del veterano jugador estadounidense, de 41 años. Además de ser gran aficionado al golf, el jugador murciano ha mostrado interés por la NBA, aunque no ha desvelado públicamente cuál es su equipo favorito.

El pasado mes de diciembre se le vio en un vídeo en redes sociales con la misma camiseta de Lebron James haciendo un baile con dos amigos y, en noviembre, estuvo en la cancha de los Miami Heat, donde le regalaron una camiseta del equipo local con el número 99 antes del partido frente a Milwaukee Bucks. En abril de 2024, presenció en el Madison Square Garden de Nueva York un encuentro entre los Knicks y los Orlando Magic.

Directo desde Corea

Alcaraz viajó el domingo, a Melbourne en el mismo avión que el italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, para preparar el primer torneo grande de la temporada, que comienza el próximo día 18. El tenista español ha llegado a Australia, con la energía y la ambición de quien encara el primer gran objetivo del año: el Abierto de Australia, programado para comenzar el 18 de enero. Su llegada marca el cierre de una intensa pretemporada y el inicio de una semana clave para el ajuste sensaciones sobre la superficie de Melbourne Park antes de que arranque el torneo.

Llegar a Melbourne y entrenar en Rod Laver Arena no es un trámite: es una forma de aclimatarse a las condiciones concretas de la superficie, la velocidad de la pista y el ambiente del Grand Slam que inaugura el calendario. Alcaraz ha estructurado su pretemporada desde finales de diciembre para que esta semana sea progresiva: primero el trabajo físico y técnico en Murcia y ahora contacto directo con las pistas y el clima australiano.

Carlos Alcaraz. / SD

Mucho más que el primer 'Grande' del año

El Abierto de Australia representa para Alcaraz varias cosas a la vez. No es solo el primer Grand Slam de la temporada; es la oportunidad de completar los cuatro grandes, un hito que lo colocaría como el más joven de siempre en hacerlo.

Además, llegar a Melbourne en plena preparación y con un plan estructurado y de inmediato entrenar en la Rod Laver Arena, evidencia que Alcaraz no deja nada al azar. Quiere ritmo, sensaciones, adaptaciones reales al juego y continuidad competitiva antes de afrontar un torneo que exige mucha precisión desde la primera ronda.

La llegada a Melbourne, el entrenamiento con Jódar y el plan de trabajo para esta semana conforman un inicio de temporada que no es casualidad: es la manifestación de un objetivo ambicioso y bien estructurado. Alcaraz ha colocado su 2026 alrededor del Abierto de Australia, y desde el primer día en tierra australiana ha demostrado que su enfoque está en competir, calibrar sensaciones y llegar al arranque del torneo con ritmo, confianza y claridad táctica.