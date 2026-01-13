Bautista cae ante el francés Mpetshi Perricard en primera ronda de Auckland
En su primer partido en el circuito del año, el castellonense no pudo con un rival que estuvo muy efectivo con el servicio
EFE
El castellonense Roberto Bautista ha caído eliminado en la primera ronda del torneo de Auckland (Nueva Zelanda) al perder ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard en dos mangas.
En su primer partido en el circuito del año, Bautista, ganador del torneo en 2016 y 2018, no pudo con un rival que estuvo muy efectivo con el servicio, con 22 saques directos, y cedió por 3-6 y 6-7 (2) en una hora y 38 minutos de partido.
Una rotura le valió a Mpetshi Perricard para apuntarse la primera manga y en la segunda, aunque Bautista supo equilibrar el 2-4 con el que se situó el francés, cedió en un desempate que muy pronto se le puso muy cuesta arriba.
El jugador galo se enfrentará en segunda ronda al británico Cameron Norrie, quinto favorito.
