Redacción SD

¡Se parte de risa! La inexplicable revisión que pidió Davidovich

¡Momento surrealista el que se ha vivido en el duelo entre Davidovich Fokina y Valentin Vacherot! El español se medía con el monegasco en los cuartos de final del ATP 250 de Adelaida. Davidovich terminó ganando en dos sets para plantarse en la semifinales del torneo, donde se enfrentará a Ugo Humbert. SIn embargo el español dejó una de las imágenes de la temporada ya en enero y es que pidió una revisión por una pelota que pensaba que había entrado... pero la repetición lo dejó incrédulo y partiéndose de risa por que... ¡ESTABA COMPLETAMENTE FUERA!