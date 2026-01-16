Horario y dónde ver el debut de Alcaraz en Australia ante Walton

El gran objetivo de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia. El tenista lo ha dejado claro en su rueda de prensa previa al torneo, donde no ocultó la importancia de completar el denominado 'Career Grand Slam'. ¿Cuándo debuta en el torneo? El número uno del mundo entra en acción este domingo, en el último turno de la jornada inicial del primer Grand Slam de la temporada, ante el australiano Adam Walton, según ha hecho oficial la organización del torneo.

El ganador de seis Grand Slam, que nunca ha ganado en Melbourne, juega en la sesión nocturna del torneo, alrededor de las 20:30 hora local, a las 10:30 horas de la mañana en España, en la pista Rod Laver Arena, justo después de la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka contra la francesa Tiantsoa Rakotamanga, que tiene fijado su partido a nueve de la mañana en España.

Carlos Alcaraz entrena en Melbourne con la camiseta de LeBron James. / SD

El tenista murciano iniciará su trayectoria en el torneo ante el australiano Adam Walton, 79 en el ránking ATP, con el que ya se había enfrentado en junio de 2025 en los Queen's Club Champianships de Londres, donde Alcaraz ganó al australiano por 6-4, 7-6(4).

¿A qué hora juega su primer partido en el Open de Australia?

El partido entre Alcaraz y Walton está programado en el cuarto turno de la Rod Laver Arena del domingo 18 de enero cerrando la sesión nocturna. A las 09.00 horas en España, saltará a la central Sabalenka con la francesa Tiantsoa Rakotomanga. A continuación, sobre las 10:30 hora de la mañana le tocará al primer favorito del cuadro.

¿Dónde ver el partido de Alcaraz con Walton?

El debut del número uno del mundo en el primer Grand Slam de la temporada se podrá seguir en directo y en exclusiva a través de HBO Max y los canales de Eurosport.