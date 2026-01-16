Las primeras palabras de Alcaraz sobre la ruptura con Ferrero

La ruptura de Carlos Alcaraz con Juan Carlos Ferrero ha sido uno de los grandes 'bombazos' del mundo del tenista de cara a esta temporada. Un mes después de anunciar este gran cambio en su trayectoria profesional, el tenista murciano habla por primera vez sobre el que fue su entrenador durante siete años y con el que consiguió grandes éxitos: "Es un capítulo de mi vida que debía terminar".

Sin un solo reproche, rendido a la figura del de Ontinyent y con su habitual puesta en escena despreocupada y sincera. Sin dar detalles, el murciano explicó que la decisión fue mutua y sin reproches. "Seguimos siendo amigos, tenemos una buena relación, pero simplemente decidimos hacerlo así. Gracias a él soy el jugador que soy hoy. Estoy realmente agradecido por estos siete años" aseguró. Una decisión que tal y como explicó fue totalmente interna y de equipo. "Es algo que decidimos como equipo. Al ser un grupo tan profesional y tan unido, no hay un simple movimiento que no pongamos todos encima de la mesa y se hable. Así que fue una decisión interna y al final se llevó a cabo de esa manera" apuntilló sobre el asunto.

Primer torneo sin Ferrero

Alcaraz disputará así su primer gran torneo sin Ferrero en su banquillo, aunque insistió en que la estructura de trabajo apenas ha cambiado. "El equipo es prácticamente el mismo que el del año pasado, solo falta un miembro. Las rutinas y la preparación han sido muy similares", explicó. Sobre Samu López, el que será su entrenador único y principal a partir de ahora, aseguró que no tiene intención alguna de cambiar su relación y que poco o nada cambia el hecho de pasar a ser segundo a ser primero. "Obviamente, ha cambiado el entrenador principal y cada uno tiene sus pensamientos y su método, pero yo ya venía trabajando con Samu desde el año pasado. Nos conocemos muy bien, así que no ha cambiado nada en mi rutina de entrenamientos" sentenció Alcaraz para dar por zanjado el tema.

El español anunció el pasado 17 de diciembre sobre el final de su relación deportiva con el entrenador y anunció a Samuel López, que ya trabajaba con el murciano y compartía labores técnicas con Ferrero, como responsable en solitario de la carrera del tenista. Juan Carlos Ferrero se hizo cargo de la carrera de Alcaraz en 2018, cuando el tenista tenía 15 años, y todavía no estaba en el circuito ATP gracias, en gran parte, a la mediación de su agente, Albert Molina.

Alcaraz se ejercita en Melbourne / AP

Objetivo en Melbourne

Carlos Alcaraz compareció ante los medios por primera vez desde el pasado mes de noviembre en las ATP Finals en Turín en la previa de su debut en el Abierto de Australia. El actual número uno afronta en Melbourne el único Grand Slam que falta en su palmarés y reconoció que el torneo australiano es su "principal objetivo" de la temporada. "Estoy hambriento, tengo muchas ganas y creo que he hecho una gran pretemporada. Me siento preparado para competir al máximo nivel", afirmó.

Sobre sus aspiraciones, el español no ocultó la importancia de completar el denominado 'Career Grand Slam', aunque evitó compararlo con otros grandes logros. "Completarlo sería algo impresionante, pero ganar tres Grand Slams también lo es. Es una decisión que necesitaría tiempo para pensar", dijo.