Ferrero habla por primera vez tras su ruptura con Carlos Alcaraz

El exentrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, reapareció públicamente, a través de las redes sociales, en el día del debut del número uno del mundo en el Abierto de Australia, y agradeció los numerosos mensajes de apoyo recibidos además de anunciar que, dentro de algún tiempo podría volver al circuito.

Carlos Alcaraz estuvo acompañado en el Rod Laver Arena del que ya es su primer preparador, Samu López, en su primer partido oficial de la temporada, en el enfrentamiento contra el australiano Adam Walton, y por primera vez sin Ferrero dentro del equipo.

Alcaraz durante el partido ante Walton / Dita Alangkara

Ferrero publicó en Instagram un vídeo en una de las pistas de tenis de su academia en la que se mostró agradecido por el cariño que le ha mostrado la gente. "Hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Primero de todo quería agradeceros el montón de mensajes que he recibido desde el mes de diciembre. No esperaba tantísimos mensajes de cariño y apoyo y de verdad que lo agradezco un montón", comienza Ferrero, que se mostró feliz de estar más tiempo con su familia tras una exitosa etapa llevando a Carlos Alcaraz.

El futuro de Ferrero

"Estoy contento de estar también más tiempo en casa en la academia, con mi familia. Siempre es de agradecer después de tanto viaje y tanto tiempo fuera de casa", añadió el exentrenador de Alcaraz, que no descarta regresar a la actividad en un futuro. "Pasado un tiempo seguro que me entran muchas ganas de volver al circuito", añadió. "Os iré contando nuevos proyectos que me salgan durante el año", acabó el que como jugador fuera número uno del mundo y campeón de Roland Garros.