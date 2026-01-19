Alcaraz - Hanfmann: horario y dónde ver el partido de segunda ronda en Australia

Nuevo paso en el camino hacia el gran objetivo de la temporada para Carlos Alcaraz. El tenista murciano, que ya está en la segunda ronda del Open de Australia después de superar en tres sets al tenista local Adam Walton, se mide ahora a Yannick Hanfmann con el objetivo de seguir avanzando en el único Grand Slam que le falta por levantar. Su rival, el número 102 del mundo, de 34 años, venció el domingo al estadounidense Zachary Svajda (143), procedente de la fase de clasificación, en cuatro sets.

El alemán es un apasionado de los deportes americanos, fanático de los Dallas Mavericks y de los Green Bay Packers, y sueña con participar en el partido de las celebridades del All-Star de la NBA. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California (USC), mientras que jugaba a tenis, y ganó dos importantes títulos nacionales de NCAA. Su carrera, y su vida, está marcada por el hecho de tener una discapacidad auditiva que le permite escuchar un 60%. Pese a ello, no juega con audífono porque siempre ha escuchado silencio en la pista; y las veces que ha intentado usarlo, no soporta el cambio tan grande que supone.

En lo deportivo, a sus 34 años, el veterano tenista alemán se enfrentará a Alcaraz por segunda vez en el circuito ATP. Su único enfrentamiento data de 2023, en dieciseisavos de final del ATP 500 de Pekín. Alcaraz ganó 6-4 y 6-3 en un partido cómodo. Pese a su larga carrera, Hanfmann no ha ganado ningún título ATP.

Horario del partido

El Alcaraz - Hanfmann, partido correspondiente a la segunda ronda del Open de Australia 2026, se disputa este miércoles 21 de enero en la pista Rod Laver Arena. La organización del torneo todavía no ha confirmado los horarios de la jornada, si bien se estima que el español podría volver a jugar en la sesión nocturna, lo que ofrecería el duelo por la mañana en España.

Alcaraz celebra el triunfo ante Walton / Associated Press/LaPresse

Dónde ver el partido

El partido se puede ver en directo por televisión a través de Eurosport +, canal disponible en plataformas como HBO Max, Movistar Plus+ y Orange TV. También puedes seguirlo a través de Superdeporte.es