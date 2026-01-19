Djokovic bate otro récord en Australia

Novak Djokovic, a sus 38 años, sigue batiendo récords y agrandando su leyenda. Aspira en Melbourne a conquistar el 25 Grand Slam de su carrera. El serbio demostró ante el valenc

El triunfo ante el español Pedro Martínez, incontestable, de camino a la segunda ronda, supuso la victoria número cien del serbio Novak Djolovic en el Abierto de Australia, que este lunes ha emprendido la búsqueda de su undécimo título en Melbourne y el vigésimo quinto Grand Slam.

Un registro más en el bolsillo del serbio de 38 años, que aspira ahora a superar la histórica marca de 102 partidos ganados en el Melbourne Park que ostenta el suizo Roger Federer.

"Me gusta como suena centenario. Es genial tener esas cifras y hacer historia es una gran motivación sobre todo en este tramo de mi carrera, en estos últimos cinco o dez años. En cuanto vi la posibilidad de hacer historia me inspiré aún más para jugar el mejor tenis", dijo en la pista el serbio tras ganar en dos horas a Pedro Martínez.

Aún tiene cuerda para rato

"He tenido la suerte de encontrarme desde el principio con gente que me enseñó y me condujo hacia una carrera a largo plazo. A no quemarme muy rápido y tener la carrera más larga posible. Y tengo la suerte de seguir jugando a este nivel"

Es el único jugador en la historia del tenis que tiene más de 100 victorias en tres Grand Slams diferentes. Solo en el Abierto de Estados Unidos, con 95, no llega a los cien partidos ganados por ahora.

Djokovic se medirá en segunda ronda con el italiano Francesco Maestrelli procedente de la fase previa que ganó al francés Terence Atmane por 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1 y 6-1, con el que logró su primera victoria en el cuadro principal de un Grand Slam.

"Veremos cómo avanzo. Mi actuación esta vez fue genial no puedo decir nada mal. Saqué muy bien y siempre es un reto empezar de la mejor manera porque debes mandar señales y mensajes a tus principales rivales. Tengo un par de días sin jugar para recuperarme y es muy importante. Ahora me preparo para el próximo partido", resumió Djokovic.